Beautiful, Katie tornerà con Bill? Potrebbe esserci un doppio matrimonio

Katie tornerà insieme a Bill? I telespettatori italiani, nel corso delle attuali puntate di Beautiful, stanno assistendo alla rottura di questa coppia. Ma ora le ultime anticipazioni americane rivedono nuovamente protagonisti i due genitori di Will. A prendere una decisione al riguardo sarà la più piccola delle sorelle Logan, visto che lo Spencer da tempo si dichiara propenso a salvare la loro storia d’amore. Cosa farà dunque Katie? Bill sta lavorando duramente per riconquistare il cuore di sua moglie, da un po’ di tempo, dopo il bacio con Brooke.

Quando finisce in carcere riceve il suo sostegno, ma anche le sue critiche. Infatti, Katie si arrabbia parecchio quando scopre quanto fatto dallo Spencer per insabbiare le prove sull’incidente. Nonostante ciò, si rende anche conto che Bill è un padre protettivo, che non lascerebbe mai Liam da solo ad affrontare quella situazione. Katie sembra capire, in questa occasione, i motivi che spingono lo Spencer a prendere determinate decisioni per proteggere suo figlio. Per tale motivo, la Logan mostra una certa tolleranza.

Non è facile stare a fianco a un uomo come Dollar Bill, per farlo Katie ha sempre dovuto accettare almeno alcuni dei suoi difetti. Come già anticipato, il capo della Spencer Publications tornerà in scena nella trama americana questo autunno. Tra i suoi obbiettivi ci sarà quello di riconquistare il cuore della Logan. Cosa sceglierà di fare Katie?

Le anticipazioni americane di Beautiful segnalano che, non solo Bill, ma anche lei sarà determinata a riparare ciò che si è rotto. Sembra che Katie finalmente rimetterà tutto in gioco, sebbene sappia che sia rischioso. Più volte le ha frantumato il cuore, ma ci sono ora buone probabilità che riescano a ricucire le ferite del passato tornando più forti di prima.

D’altronde è già accaduto che la più piccola delle sorelle Logan tornasse indietro sui suoi passi per dare a Will una famiglia unita e serena. Si pensa addirittura che potrebbe esserci un doppio matrimonio, molto presto: quello di Bill e Katie e quello di Wyatt e Florence. Le indiscrezioni per queste due coppie parlano di un futuro luminoso.

Dunque, sembra proprio che alla fine la Logan cederà e darà l’ennesima possibilità allo Spencer. Nel frattempo, Brooke è felice insieme a Ridge, ma si ritrova ad affrontare una situazione abbastanza complicata. Ebbene, per la prima volta la madre di Hope si schiererà dalla parte di Steffy e cercherà di aiutarla nella sua lotta contro Sheila Carter!