Beautiful anticipazioni America, Bill torna in scena: ecco perché e cosa farà

Lo Spencer, dopo qualche tempo di assenza, tornerà come protagonista della soap opera nelle puntate che in America andranno in onda in autunno e avrà sin da subito degli obbiettivi da raggiungere

Bill nella trama di Beautiful che sta attualmente andando in onda non è al centro della scena. Ma attenzione, le anticipazioni americane segnalano che nelle prossime puntate, lo Spencer tornerà a essere uno dei protagonisti. Cosa c’è in serbo per questo personaggio? Sono tre le situazioni che dovrà risolvere e, stranamente, pare che nessuna di queste sia collegata a Brooke Logan. Anzi, l’obbiettivo di Dollar Bill sarà proprio quello di viversi quotidianamente la sua famiglia, con Katie e il piccolo Will.

Pertanto, sembra che il pubblico americano nei prossimi mesi vedrà un mix, tra devoto padre di famiglia e uomo losco che ama tramare. Bill tornerà in scena questo autunno, dopo qualche tempo di pausa. Lui e Liam vivono una situazione davvero drammatica. Entrambi finiscono in prigione e, solo grazie a Thomas e Hope, riescono a tornare in libertà. Inaspettatamente, lo Spencer si ritrova a dover ringraziare il giovane Forrester. Una volta rientrato a casa, però, Bill deve affrontare un altro problema: il suo caro amico Justin Barber è un traditore.

Tra gli obbiettivi dello Spencer ci sarà quello riguardante l’avvocato. Anche quest’ultimo tornerà al centro della trama questo autunno, in America. Questo vuol dire, che Bill dovrà rivalutare la posizione dell’amico nella sua azienda. Lo perdonerà oppure mediterà vendetta nei suoi confronti? Sicuramente apparirà combattuto per aver perso il suo braccio destro. Intanto, pare che Justin si stia avvicinando ai Forrester. Dunque, potrebbe nascere una nuova guerra che lo vede implicato, tra Bill e Ridge.

Nel frattempo, lo Spencer dovrà fare di tutto per riconquistare completamente il cuore di Katie. Ormai da diverso tempo spera di poter ricominciare da capo con la più piccola delle sorelle Logan. Potrebbe non essere poi così difficile per Bill raggiungere questo obbiettivo, in quanto il periodo che trascorre in prigione lo riavvicina parecchio a Katie.

La Logan ha tempo per elaborare i suoi sentimenti e il dolore causato dal tradimento di Bill. Nelle prossime puntate americane di Beautiful giocherà un ruolo importante Will. Infatti, suo padre spererà di tornare a vivere insieme a lui e a Katie. Lo Spencer vorrà così riunire la sua famiglia.

Ormai Brooke sembrerà essere un lontano ricordo per Bill e Katie. Infatti, attualmente in America, la prima sta vivendo serenamente la sua storia d’amore con Ridge. Ovviamente, non si esclude che in futuro possano nascere nuove divergenze. Per il momento, la relazione tra Brooke e Ridge appare abbastanza stabile.