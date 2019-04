Beautiful: Katherine Kelly Lang incontra il vecchio Ridge in Italia

Beautiful, Brooke e Ridge di nuovo insieme: incontro in Italia tra Katherine Kelly Lang e Ronn Moss

Brooke Logan e il vecchio Ridge di Beautiful di nuovo insieme. Gli attori Katherine Kelly Lang e Ronn Moss si sono rincontrati in Italia, a Milano, in occasione delle festività pasquali. Il tutto è stato documentato su Instagram, dove i due americani si sono concessi un dolce abbraccio che ha fatto impazzire i fan. “È sempre bello vederti”, ha scritto la Lang sul suo account social. Katherine continua ad indossare i panni di Brooke mentre Moss ha abbandonato la soap opera che lo ha reso celebre in tutto il mondo nel 2012. Oggi il personaggio di Ridge Forreste è interpretato dall’attore di origini tedesche Thostan Kaye. Ronn ha scelto di abbandonare il ruolo per dedicarsi ad altri progetti, tra cui la musica.

Katherine Kelly Lang in Italia tra lavoro e vacanza

Katherine Kelly Lang continua a mantenere un rapporto speciale con l’Italia. Da giorni l’attrice 57enne è nel nostro paese per presentare un nuovo progetto creativo in Toscana. Nel mentre è riuscita a concedere un’intervista a Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 e a visitare in maniera più approfondita le città di Milano e Pisa. Katherine non è da sola: con la Lang c’è l’inseparabile fidanzato Dominic Zoida, di 16 anni più giovane.

Ronn Moss appassionato da sempre dell’Italia

Anche Ronn Moss continua a fare la spola tra l’Italia e gli Stati Uniti. Dopo aver lasciato Beautiful, il 67enne si è dedicato alla musica e sta facendo una serie di concerti internazionali. Un tour che toccherà pure il nostro paese tra la primavera e l’estate. Accanto a Ronn la moglie Devin DeVasquez, sposata nel 2009.