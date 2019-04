Katherine Lang a Pomeriggio 5, pubblico scatenato: “Brooke, scusaci, se puoi”. Molti telespettatori non hanno gradito ciò che è avvenuto in studio

Katherine Lang, nota al mondo per l’interpretazione del ruolo di Brooke Logan nella celebre soap opera Beautiful, è sbarcata a Pomeriggio 5 nella puntata odierna. Alla corte di Barbara d’Urso, l’attrice statunitense ha parlato delle sue ultime fatiche lavorative, in particolare del lungometraggio girato in Puglia, ossia il film Dagli occhi dell’amore. Nella chiacchierata si è anche sfiorato l’argomento sentimentale (Khaterine è fidanzata con un uomo di 16 anni più giovane di lei). Tuttavia a scatenare il pubblico da casa non è stata direttamente l’attrice, bensì ciò a cui ha dovuto assistere. Vale a dire alla baruffa scatenatasi in studio tra Naima “La donna puma” ed Eleonora Massara “Imperatrice delle milf”.

Piovono critiche su Pomeriggio 5: telespettatori chiedono scusa a Brooke

Naima ed Eleonora hanno dato vita a uno strillante catfight verbale, cioè una lite (alquanto opinabile) tra chi fosse più milf, con tanto di rivendicazioni di successo sui social e altre tematiche esilaranti. Il tutto davanti a Katherine Lang. La questione, a diversi telespettatori, non è proprio piaciuta. Così su Twitter sono piovute decine e decine di critiche al vetriolo su quanto stava accadendo nello studio di Pomeriggio 5. Ecco alcuni commenti a caldo: “Si noti la faccia esterrefatta di Brooke nel vedere gli ospiti”, “Ma perché Katherine deve assistere a queste scene pietose?”, “Brooke, scusaci”, “Brooke è basita”, “Ovviamente si deve fare la figura da peracottari. Scusaci Brooke, se puoi”. E ancora: “La sagra daaaa sarciccia davanti a KKL? Dio dello share perdonaci”, “Brooke alzati e vattene. Siamo in imbarazzo for you”, “Povera Brooke, che vergogna. Fossi in lei non tornei più dalla d’Urso”, “Ma come si fa a mischiare l eleganza di Brooke con sta gente?”.

Dagli occhi dell’amore: Khaterine Lang al cinema da domani 11 aprile

Il pubblico italiano, da domani 11 aprile, potrà di nuovo vedere Katherine sul grande schermo. La Brooke di Beautiful giungerà nelle sale dello Stivale con il film Dagli occhi dell’amore, un intreccio sentimentale che vedrà protagonisti anche Alex Belli, Maria Guerriero e Andrea Montovoli. Alla regia Adelmo Togliani.