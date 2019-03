Beautiful, Ronn Moss rifatto a 67 anni? “Ho solo avuto una benedizione”

Vecchio Ridge di Beautiful: Ronn Moss è rifatto? La verità

Gli anni passano per tutti… tranne che per Ronn Moss! All’età di 67 anni il vecchio Ridge di Beautiful è ancora un uomo attraente e affascinante. Tanto che in America qualcuno ha parlato di presunti ritocchini estetici, prontamente smentiti dall’attore. “Chirurgia plastica? Mai usata! Sono solo stato benedetto per quanto riguarda il mio aspetto fisico”, ha detto Moss al The Daily Telegraph. La bellezza di Ronn è dunque frutto di una buona genetica, che permette all’uomo di essere ancora sensuale alla soglia dei settant’anni. Già nel 2002 il collega di Katherine Kelly Lang aveva smentito eventuali ritocchini gli zigomi. “Mai rifatto nulla”, aveva assicurato al Sidney Morning Herald.

Ronn Moss non tornerà più a Beautiful

Di recente Ronn Moss ha chiarito che non tornerà più a Beautiful, la soap opera dove ha recitato per ben 25 anni. “Mi piace andare avanti, fare cose nuove e non amo guardarmi indietro. Ridge, nel corso degli anni, mi ha regalato un grande successo e mi ha permesso di ottenere nuove opportunità lavorative, ma ritengo sia un capitolo chiuso”, ha sentenziato l’interprete di Ridge.

I nuovi progetti lavorativi di Ronn Moss

Dopo Beautiful, Ronn Moss è concentrato sulla musica e sul cinema. A fine maggio partirà in Italia il tour U.S.A. meets Italy, uno show dove l’attore canterà diversi brani italiani tra cui Quando quando quando. Inoltre a breve Ronn produrrà per il grande schermo una commedia romantica che presto verrà girata in Italia.