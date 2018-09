Anticipazioni Beautiful: torna il vecchio Ridge? Le parole di Ronn Moss

Beautiful anticipazioni: torna Ronn Moss? Le ultime dichiarazioni del vecchio attore di Ridge

Sono passati cinque anni dall’addio di Ronn Moss a Beautiful. Dopo quasi venti anni l’attore ha smesso di interpretare il personaggio che l’ha reso famoso in tutto il mondo: Ridge Forrester. Personaggio che gli autori hanno deciso di recastare con un nuovo volto, quello di Thorsten Kaye. Sono in molti, però, a volere ancora il vecchio Ridge, quello entrato un po’ nel cuore di tutti i fedeli telespettatori. C’è speranza di rivedere Ronn in quel di Los Angeles? A quanto pare no. Moss ha chiaramente ribadito di non voler sapere più nulla della soap americana e di volersi concentrare su altri progetti lavorativi. “Mi piace andare avanti, fare cose nuove e non amo guardarmi indietro. Ridge, nel corso degli anni, mi ha regalato un grande successo e mi ha permesso di ottenere nuove opportunità lavorative, ma ritengo sia un capitolo chiuso”, ha sentenziato al settimanale Vero il 66enne, che ha ammesso di continuare a sentire alcuni colleghi del set.

Quali attori sono rimasti in contatto con Ronn Moss

“Continuo a sentire i colleghi con i quali ho condiviso l’esperienza di Beautiful, sono rimasto in buoni rapporti con molti di loro e faccio il tifo per gli attori della soap. Ma Ridge Forrester fa parte esclusivamente del mio passato. E credo che alla fine sia giusto così”, ha aggiunto Ronn Moss. Quali sono questi colleghi? Il vecchio Ridge preferisce non fare nomi ma la sua amicizia con Katherine Kelly Lang, alias Brooke, non è di certo una novità. I due sono amici da sempre e si consultano pure per le vicende lavorative. Non a caso qualche anno fa è stato Ronn a suggerire a Katherine di partecipare a Ballando con le Stelle di Milly Carlucci…

I nuovi progetti lavorativi di Ronn Moss dopo Beautiful

Archiviato Beautiful, Ronn Moss si è dedicato alla musica, la sua grande passione. L’attore ha un gruppo musicale con il quale è in tour in questi mesi. Tour che toccherà anche l’Italia, dove Ronn ha un forte seguito. Nei ritagli di tempo, Moss si dedica alla famiglia: alla moglie Devin DeVasquez, ex modella, e alle figlie Creason e Calle, nate da un precedente matrimonio.