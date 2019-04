Beautiful Brooke: Katherine Kelly Lang torna in Italia

Beautiful news: Brooke torna in Italia ad aprile

Katherine Kelly Lang – la mitica Brooke di Beautiful – torna in Italia. Il prossimo 13 aprile la diva della soap opera americana sarà a Forte dei Marmi per presenziare ad uno special event di Salsedine. Quest’ultimo è il noto brand di intimo e costumi da bagno di cui la Lang è testimonial da anni. Katherine sarà in Italia fino al 18 aprile per presentare, come spiegato da La Nazione, una sua nuova creazione realizzata insieme allo stilista Gianni Cappelli. Da tempo, infatti, l’attrice collabora al brand non solo come modella ma pure come stilista. Durante i giorni in Toscana la 57enne scatterà in riva al mare la campagna Salsedine del 2020.

Come incontrare Katherine Kelly Lang a Forte dei Marmi

Sabato 13 aprile, Katherine Kelly Lang, scortata dai bodyguard, presenterà il costume-gioiello, che rimarrà esposto per tutta la settimana al Grand Hotel Imperiale di Forte dei Marmi. Dopo la presentazione del capo, l’evento proseguirà la sera con il Summer gala dinner Salsedine alla Capannina di Franceschi e vedrà la presenza di Katherine a una cena esclusiva e un momento meet and greet dove la Lang incontrerà tutti i suoi fan. Per informazioni e prenotazioni si può chiamare al seguente numero: 327-4133103.

Katherine Kelly Lang manca in Italia dal 2017

Katherine Kelly Lang ha sempre avuto un rapporto speciale con l’Italia. Manca però nel nostro paese dal 2017, quando ha partecipato ai programmi tv Selfie-Le cose cambiano e Domenica Live.