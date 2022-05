Beautiful, Katherine Kelly Lang bloccata a letto dopo l’incidente: “È dura”

Katherine Kelly Lang, la Brooke Logan di Beautiful, sta affrontando un periodo complicato. L’attrice, infatti, si è infortunata durante una gita a cavallo in California e ora si trova immobilizzata a letto, dolorante. Il tutto è accaduto quando è scesa dal suo cavallo e ha percorso a piedi un lungo sentiero. Ha posizionato un piede in fallo su una pietra ed è così avvenuto l’infortunio.

Come lei stessa aveva fatto sapere attraverso il suo canale social, l’interprete di Brooke ha dovuto affrontare un intervento chirurgico. La rivista Chi l’ha contattata per sapere le sue condizioni di salute. L’attrice ci tiene, innanzitutto, a ringraziare tutti coloro che si sono preoccupati per lei e che le hanno inviato dei dolci messaggi.

“Ho una brutta frattura, mi hanno messo perni e viti, ci vorrà del tempo per guarire. Devo essere paziente, mantenere la gamba sollevata e cercare di stare tranquilla. Sto tentando di restare ottimista, di non farmi scoraggiare, ma è dura”

Queste le parole di Katherine Kelly Lang, la quale ripercorre il momento dell’infortunio e si ritiene fortunata in quanto, insieme ai suoi amici, si trovavano vicini alla strada principale. Un passante ha chiamato l’ambulanza e l’attrice, che da 35 anni interpreta Brooke in Beautiful, è stata trasportata in ospedale. Qui ha scoperto che si era fratturata la caviglia in tre punti.

Quello stesso pomeriggio ha subito l’operazione chirurgica. Dopo l’intervento, è rimasta in ospedale due giorni per poi fare ritorno a casa, dove sta affrontando una convalescenza “molto dolorosa”. “E poi ho la sensazione… come se un elefante ci si sedesse sopra”, racconta la celebre attrice. Attualmente è immobilizzata a letto e si alza solo per recarsi in bagno.

Tenta di distrarsi leggendo i copioni, guardando la tv e stando sui social, ma ammette che “con questo dolore è difficile”. Ad aiutare Katherine ci pensa sua mamma, la quale è arrivata dal Nuovo Messico per starle accanto. Per lei l’arrivo della madre è stato “una boccata d’aria fresca”. Anche i suoi figli, come si può immaginare, si sono preoccupati molto quando hanno saputo dell’incidente.

Sanno, però, che lei è una combattente e che riuscirà a superare questo momento. Katherine Kelly Land racconta che il suo fidanzato Dominique Zoida si è premurato di offrirle ogni tipo di comfort. Ad esempio, ha affittato un letto di degenza che le consente di alzarsi e sedersi tenendo sempre la gamba sollevata. “Inoltre, mi fa mangiare bene e veglia su di me sempre, anche se è al lavoro”, spiega l’attrice.

A causa di questo infortunio a cavallo, l’interprete di Brooke Logan dovrà restare lontana dal set per un po’ di tempo. Lei stessa ammette di non sapere quando potrà fare ritorno a lavoro. Il dottore ha insistito che non deve fare alcuno sforzo, in quanto non bisogna affrettare il processo di guarigione. Scendendo nel dettaglio, ha ben sei settimane davanti in cui non dovrà sforzarsi e poi potrà tornare a camminare.

“Rientrerò sul set quando mi sentirò pronta e non più dolorante. Gli autori di B&B stanno studiando una soluzione per giustificare l’assenza di Brooke? Non credo che abbiano in mente qualcosa di particolare. Ci sarà una spiegazione del fatto che qualcosa è successo e andranno avanti da quel punto”

I suoi colleghi e i produttori del mondo dello spettacolo hanno mostrato la loro vicinanza a Katherine, compresa l’Italia. Del cast originale di Beautiful sul set sente la mancanza di Susan Flannery, ex interprete di Stephanie, con cui Brooke ha avuto un lungo rapporto di amore e odio. Con lei è rimasta in contatto.

Ora Katherine non vede, chiaramente, l’ora di riprendersi da questo incidente e di tornare anche in Italia. “Spero di tornarci a luglio, ma tutto dipende da come guarirà la mia caviglia”. Nel nostro Paese ha apprezzato tutti i lavori che le hanno offerto.

Intanto, a dare una lieta notizia ci pensa Jacqueline MacInnes Wood, interprete di Steffy Forrester, che ha dato alla luce il suo terzo figlio. Anche per lei i produttori si ritrovano a dover trovare uno stratagemma per permetterle di avere il suo congedo di maternità, proprio ora che è uscito fuori che il suo Finn è ancora vivo!