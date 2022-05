Beautiful Brooke, Katherine Kelly Lang in ospedale: un incidente, come sta

L’attrice Katherine Kelly Lang, nota per essere il volto di Brooke Logan in Beautiful, è finita in ospedale. Lei stessa su Instagram ha svelato di aver subito un intervento chirurgico a causa di tre ossa rotte. Ma cos’è successo all’interprete della protagonista della soap opera americana? Katherine ha avuto un brutto incidente a cavallo, che l’ha costretta ad andare subito in ospedale. Il tutto è accaduto lo scorso 7 maggio 2022, come racconta la stessa attrice. Si è unita ad alcuni amici per quello che è “iniziato come un bellissimo giro”.

Avevano intenzione di percorrere circa 40 miglia, con lo scopo di allenarsi per una corsa di cavalli di 50 miglia che si svolgerà a giugno. Sfortunatamente per l’interprete di Brooke Logan le cose sono andate storte dopo aver percorso 16 miglia. L’attrice ha deciso di concedere al suo cavallo una pausa. Pertanto, è scesa e si è diretta lungo un sentiero, troppo ripido e roccioso per camminare in sicurezza. Infatti, Katherine è inciampata su una roccia e ha subito accusato dei forti dolori al piede sinistro.

“La mia caviglia e il mio piede si sono lussati a sinistra con un angolo di 90 gradi rispetto alla gamba. L’ho rimesso a posto. Era così disgustoso, ma dovevo farlo”

Queste le parole che Katherine Kelly Lang ha scritto su Instagram per raccontare quanto accaduto. L’interprete di Brooke Logan in Beautiful ha spiegato che uno sconosciuto, fortunatamente, si è accorto dell’incidente e ha subito chiamato i servizi di emergenza sanitaria. L’ambulanza l’ha trasportata in ospedale e la radiografia ha mostrato la presenza di tre ossa rotte nella sua caviglia.

“Ho subito un intervento chirurgico a tarda notte e ora ho barre, spilli e viti nella mia caviglia”, racconta. Il volto storico di B&B dovrebbe restare a riposo per ben sei settimane, ma lo spettacolo deve andare avanti! Infatti, l’attrice spera di tornare sul set della soap opera americane entro la fine della settimana e di guarire il più rapidamente possibile. Katherine conclude il suo post con un #staypositive.

Beautiful anticipazioni americane: Ridge tra Brooke e Taylor

Nel frattempo, le anticipazioni americane segnalano che è previsto un dramma eccitante per Brooke nelle prossime settimane. Proprio in questi giorni, Steffy finalmente ricorderà tutto della sparatoria in cui è morto Finn. Non solo, la giovane Forrester saprà il motivo per cui ha avuto l’acceso confronto con Sheila in un vicolo de Il Giardino.

Ebbene, per chi non lo sapesse, la Carter scambia le etichette delle bevande ordinate da Brooke per Capodanno. La Logan è convinta che sta bevendo degli analcolici, in realtà finisce per ubriacarsi. Vicino a lei c’è Deacon, con cui si scambia un bacio. Dopo una serie di eventi, Ridge viene a conoscenza del tradimento e decide di chiudere la loro storia.

Lo stilista si avvicina, così, a Taylor, appena tornata a Los Angeles. Nessuno, a parte Thomas, sa che Brooke quella notte si è ubriacata a causa del folle piano di vendetta di Sheila. Quando Steffy lo scopre decide subito di affrontarla e avviene la tragedia. Ora la Forrester ricorderà questo segreto e lo confesserà a Ridge, il quale non saprà come agire.

Pare che il Forrester deciderà di dare un’altra opportunità al suo matrimonio con Brooke. Non potrà, però, nascondere l’intesa ritrovata con Taylor. Dunque, i colpi di scena per lo storico triangolo amoroso non mancheranno nelle prossime puntate americane.