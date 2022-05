Beautiful puntate America, Sheila finirà in trappola: un’alleanza, un arresto

Nelle prossime puntate americane di Beautiful, Steffy riuscirà a mettere finalmente Sheila con le spalle al muro. La giovane stilista non affronterà la Carter da sola. A guardarle le spalle ci penseranno i suoi alleati. Ovviamente, al suo fianco ci saranno i suoi genitori, Ridge e Taylor. Non solo, il vice capo Bradley Baker sarà nelle vicinanze quando Steffy inviterà Sheila nella casa sulla scogliera. Indubbiamente, questa volta la Forrester affronterà il confronto con meno rischi, siccome ci saranno i suoi alleati a proteggerla.

Ma perché ci sarà questo confronto tanto atteso. Le ultime anticipazioni americane segnalano che Steffy ricorderà tutto! Dunque, avrà di fronte a sé la scena della sparatoria, durante la quale è morto Finn. La giovane Forrester darà il permesso a Sheila di entrare in casa sua per vedere Hayes. Non ricordando ancora nulla, deciderà di aiutare la Carter a trovare un po’ di confronto dopo la morte del figlio. In questa occasione, Steffy verrà travolta dai drammatici ricordi sugli ultimi istanti trascorsi con Finn.

Inutile dire che per lei sarà devastante ripercorrere quei momenti. Grazie all’intervento di Liam, Steffy torna alla realtà e inizia a ricordare la sua nuova vita con Finn e Hayes. Ma non riesce a indicare ancora l’identità dell’assassino. Nelle prossime puntate americane di Beautiful, Steffy ricorderà finalmente tutto e racconterà ogni cosa a Ridge e Taylor. Entrambi i suoi genitori saranno disgustati da Sheila. A questo punto, si uniranno per smascherare la Carter.

“Steffy userà Ridge e Taylor come alleati”, fanno sapere le anticipazioni americane. Ci sarà una resa dei conti esplosiva, quando la stilista accuserà Sheila di averle sparato e di aver ucciso Finn. La dark lady impazzirà e potrebbe provare ad attaccare Steffy. Pare che, a questo punto, entreranno in gioco Ridge e Talor. Inoltre, la stilista ricorderà la verità su quanto accaduto a Brooke la notte di Capodanno.

Sarà poi il turno del vice capo Baker di uscire allo scoperto per arrestare Sheila! Quest’ultima verrà finalmente messa in un angolo e si arrabbierà per questa trappola di Steffy. La Carter ammetterà le sue colpe, durante il confronto con Steffy. La maschera cadrà e cercherà di addossare la responsabilità di quanto accaduto alla Forrester.

Pare che Baker avrà la confessione per poter portare in arresto Sheila. Ma, come sappiamo, la Carter ha sempre un asso nella manica. Dunque, potrebbe regalare un colpo di scena ed evitare il carcere. Oppure questa è la volta buona che paghi per i suoi crimini!