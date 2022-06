Beautiful, Hope scoprirà un segreto scioccante: le anticipazioni americane

Nelle prossime puntate americane di Beautiful Hope sarà al centro della scena con un segreto che la sconvolgerà. Cosa scoprirà la figlia di Brooke? Le anticipazioni americane si fermano qui e non rivelano nel dettaglio quale sarà la scoperta della giovane Logan. Nonostante ciò, alimentano la curiosità dei telespettatori parlando di qualcosa di davvero scioccante per lei. Attualmente a Los Angeles sono diversi i protagonisti che nascondono dei segreti. Bisogna, però, capire quale tra questi potrebbe davvero sconvolgere Hope.

Facendo il punto della situazione, ecco quali segreti stanno regalando dei colpi di scena alla trama attualmente in onda in America. Quinn e Carter sono di nuovo vicini, sebbene non ci sia stato un riavvicinamento passionale. Ormai è chiaro ai telespettatori che i due si amano ma preferiscono mantenere le distanze per evitare di commettere errori come fatto in passato. Restando sempre vicini ai Quarter, Eric sta tradendo Quinn con Donna.

Il patriarca della famiglia Forrester ha una relazione segreta con la Logan e presto, attraverso un particolare anello, la Fuller potrebbe scoprire la verità. Ma le anticipazioni americane di Beautiful parlano di un segreto che per Hope sarà scioccante. Dunque, non sembra che la giovane Logan potrebbe essere così tanto coinvolta in queste vicende. Certo, Donna è sua zia, ma Quinn ha le giuste abilità per scoprire il tradimento.

Ha sicuramente più senso vedere Hope scoprire qualcosa che potrebbe influire sulla sua stessa vita. Oggi è ancora co-genitore con Thomas del piccolo Douglas e di recente hanno anche ricostruito un rapporto stabile e sereno. La loro amicizia potrebbe, però, subire una frattura perché il figlio di Ridge sta tenendo nascosto un segreto e, si sa, a Los Angeles prima o poi tutto viene a galla.

Di cosa si tratta? Quando Steffy recupera la memoria dopo essere finita in coma può accusare Sheila dei suoi crimini e così anche della morte di Finn (in realtà non lo sa, ma è ancora vivo). Non solo, la giovane Forrester fa sapere al padre il subdolo piano che la Carter ha messo in atto per rovinare la vita di Brooke.

Tutti scoprono così che la Logan a Capodanno si è ubriacata per colpa di Sheila, finendo per scambiarsi un bacio con Deacon. Ora che la verità è uscita fuori, Ridge decide di dare un’altra possibilità al suo matrimonio con Brooke, ma con un ultimatum: tagliare fuori dalla sua vita Sharpe.

Brooke non può fare altro che accettare. L’unico che non resta sorpreso da questa realtà dei fatti è Thomas. Infatti, quest’ultimo è già a conoscenza di tutto! Aveva scoperto il subdolo piano di Sheila. Oltre ad avvertire la Carter di stare lontana da Brooke, però, non aveva fatto altro.

Non voleva, facendo uscire fuori la verità, che Ridge tornasse di nuovo da Brooke e lasciasse Taylor. Ora gli unici a conoscenza di questo suo segreto sono proprio i suoi genitori, i quali gli promettono che nessuno verrà mai a sapere nulla. E se invece proprio Hope scoprisse tutto?

Di certo, la giovane Logan non reagirebbe bene. Innanzitutto, perché c’è di mezzo sua mamma e il suo matrimonio con Ridge. Dopo di che, va precisato che se Thomas avesse parlato prima, probabilmente Steffy non avrebbe dovuto affrontare da sola Sheila nel vicolo de Il Giardino e non sarebbe mai avvenuta la famosa sparatoria.

Va comunque sottolineato che il giovane stilista non aveva previsto tutto questo e aveva anche minacciato Sheila, cercando di tenerla lontana da Brooke. Questo, però, non basterà di certo a convincere Hope a mantenere la calma.

Sembra, dunque, che sarà questo il segreto scioccante che scoprirà la giovane Logan e che cambierà le carte in tavola, ancora. Le anticipazioni americane annunciano che Hope dovrà affrontare alcune difficili scelte dopo questa scoperta.

Inevitabilmente, Brooke entrerebbe in crisi di fronte a questa verità. Ridge e Taylor fanno un patto per proteggere questo segreto di Thomas e la Logan, una volta scoperto, potrebbe non reagire bene!