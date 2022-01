Beautiful, Hope affronterà Steffy: un duro avvertimento ignorato

Hope affronterà Steffy nelle prossime puntate di Beautiful che andranno in onda in America. La giovane Forrester, però, ignorerà il duro avvertimento della sua storica rivale. Ma perché la madre di Beth si ritroverà a combattere di nuovo contro la stilista? Questa volta non c’entrerà Liam, ma un altro triangolo amoroso, quello composto da Brooke, Ridge e Taylor. Entrambe le ragazze vorranno difendere le loro rispettive madri e si accenderà un nuovo scontro.

Le ultime anticipazioni americane ci fanno sapere che quando Hope scoprirà che Brooke sta affrontando una situazione complicata, in qualche modo incolperà se stessa. Sarà certa del fatto che sua madre sia caduta nel vizio dell’alcol perché stressata dal problema legato a Deacon Sharpe. Questo sta indubbiamente influenzando in negativo il matrimonio di Brooke e Ridge.

Dunque, Hope si sentirà in colpa nei prossimi episodi. La situazione, però, si sta ora capovolgendo. La Logan non ha più intenzione di permettere a Deacon di entrare ogni volta che vuole in casa sua. Ciò che accade nella notte di Capodanno destabilizza non poco Brooke e dietro c’è, ovviamente, lo zampino di una persona squilibrata, Sheila Carter.

Nessuno sa ancora che proprio lei ha fatto sì che la Logan ricadesse nella tentazione dell’alcol, finendo tra le braccia di Deacon. E mentre Douglas è l’unico che assiste al tradimento di Brooke, Hope non vorrà assumersi la responsabilità di tutto. Crederà che la crisi tra sua madre e Ridge sia causata anche dal ritorno improvviso della Hayes.

La moglie di Liam sarà convinta che Taylor e Steffy stiano facendo di tutto per separare la coppia. Deciderà così di avere un faccia a faccia con le due, per proteggere sua madre. Brooke farà intanto fatica a restare sobria e Hope penserà che sia meglio che Taylor faccia marcia indietro con Ridge.

Crederà che anche la sua rivale debba fare lo stesso, smettendo di spingere il Forreser tra le braccia di sua madre. Ebbene in questo nuovo confronto, Hope darà un serio avvertimento a Steffy.

Quest’ultima sa bene cosa significa combattere contro una dipendenza, dunque non criticherà Brooke. Continuerà però a pensare che questo non è un buon motivo per spegnere il suo desiderio di rivedere Ridge e Taylor di nuovo insieme.

Penserà, quindi, che sua madre dovrebbe continuare a lottare per amore, aldilà degli avvertimenti di Hope. Sembra proprio che nelle prossime puntate, Steffy ignorerà completamente la richiesta della sua rivale.

Pertanto, durante la prossima settimana, i telespettatori americani potranno assistere a non pochi scontri!