Beautiful, Flo dona il rene a Katie: chi lo scopre, anticipazioni

Katie non muore a Beautiful: la salva la nipote Flo. Nelle puntate italiane la Fulton ha fatto le varie analisi e ha scoperto che il suo rene è compatibile con quello della zia paterna. Spinta dalla madre Shauna Flo decide quindi di sottoporsi al trapianto di rene. Operazione sulla quale la ragazza vuole mantenere il massimo riserbo. Flo non vuole che nessuno sappia quello che sta facendo. Ma si sa che nella soap opera americana le bugie hanno vita breve…

L’intervento di trapianto di rene va per il meglio. Katie riceve il rene dal suo “donatore segreto” e può dunque tornare alla vita di tutti i giorni. Un grande sollievo per la signora Spencer, praticamente a un passo dalla morte a causa di un’insufficienza renale. Dopo l’operazione Katie, con il sostegno del marito Bill, insiste con i medici per sapere il nome di chi le ha fatto questo grande regalo.

Flo è contraria, non vuole utilizzare l’operazione per riscattarsi agli occhi delle Logan ma alla fine cede. Nella stanza di Katie, dove sono presenti anche Brooke e Hope, entra prima Shauna e poi Flo. Una notizia che sconvolge tutti: nessuno si aspettava un gesto del genere da Flo dopo quanto accaduto con lo scambio delle culle che ha coinvolto la piccola Beth, la figlia di Hope e Liam.

Hope e Brooke sono indignate: pensano che Flo si sia sottoposta all’intervento solo per cercare di far dimenticare quanto accaduto con Beth. Shauna, supportata dai dottori, ribadisce però il grande sacrificio realizzato dalla figlia. Flo puntualizza invece di aver fatto tutto per il bene di Katie e di Will e perché Storm sia orgoglioso di lei.

Nella discussione si intromette Donna, che chiarisce che quanto fatto ai danni di Hope, Liam e Steffy non potrà mai essere cancellato ma allo stesso modo non può essere ignorato quanto fatto da Flo nei confronti di Katie. Quest’ultima è grata alla nipote per un gesto così importante e aggiunge che Storm è sicuramente fiero della sua unica erede.

Diversa la posizione di Brooke, per niente interessata al perdono. La moglie di Ridge, alla luce pure di quello che è successo tra il marito e Shauna, ribadisce che Flo non fa più parte della famiglia nonostante abbia donato un rene a Katie.

Nelle attuali puntate americane di Beautiful Katie e Donna hanno perdonato completamente Flo mentre Hope e Brooke hanno preso le distanze dalla Fulton. E Wyatt? Dopo la proposta di matrimonio a Sally Spectra, il giovane Spencer resta impressionato dal gesto di Flo e capisce di amarla ancora profondamente.