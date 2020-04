Beautiful, Flo padre: chi è Storm Logan e perché è morto

Il padre di Flo è Storm Logan, chi è e come è morto a Beautiful

Altro che Bill Spencer: il padre di Flo Fulton a Beautiful è Storm Logan! Grazie all’innovativo dispositivo di test di DNA scovato da Wyatt la cameriera del Bikini Bar scopre che è figlia del fratello defunto di Brooke, Donna e Katie. Storm ha avuto una breve relazione con Shauna Fulton – liaison avvenuta off screen, ovvero mai vista in oltre 30 anni di puntate di The Bold and the Beautiful – a Las Vegas. All’epoca, però, Shauna frequentava diversi uomini – tra cui Bill – e per questo non ha mai saputo con certezza chi fosse il padre di Flo. La donna ha preferito crescere la figlia da sola ma poi la verità è venuta a galla. Dunque Flo è una Logan: è la nipote di Brooke, Donna e Katie ed è la cugina di Hope, Rick, Bridget, RJ, Marcus, Will. Ma chi è Storm e che fine ha fatto? Di seguito un breve riassunto sulle vicissitudini dell’unico erede maschio della famiglia Logan.

Che fine ha fatto Storm Logan a Beautiful: tutta la storia

Storm Logan era il figlio maggiore di Stephen e Beth Logan ed era un avvocato. L’ultima apparizione del personaggio risale al 2008, quando è uscito dalle scene dopo un suicidio. Storm ha sempre avuto un rapporto molto conflittuale con il padre mentre non ha mai approvato fino in fondo la breve relazione che la madre ha avuto con Eric Forrester, suo vecchio amico di università. E a proposito di compagni di scuola, Storm ha amato Taylor, conosciuta proprio sui banchi del college. Quando però la Hayes lo ha mollato per Ridge, Storm è scappato a San Francisco con Donna nel 1991. All’epoca Beth e Katie si erano trasferiti a Parigi mentre Brooke è rimasta a Los Angeles. È poi tornato nel 2006, chiamato da Ridge per aiutare Taylor con il processo per la morte di Darla. Successivamente è stato assunto come legale della Forrester Creations da Nick Marone, che aveva rivelato l’azienda con la madre Jackie. Storm ha mantenuto la sua posizione quando Eric e Stephanie si sono riappropriati della casa di moda.

Storm Logan era un avvocato con alcuni problemi psicologici

Nel 2007 Storm si è occupato della sorella Brooke, che rischiava di perdere i suoi figli più piccoli, Hope e RJ. Tutto per colpa di una violenza architettata da Stephanie. Per vendicarsi Storm ha tentato di uccidere Stephanie con un colpo di pistola durante una sfilata della Forrester Creations, facendo poi ricadere la colpa sull’odiato padre Stephan. Quando la verità è ventua a galla la famiglia Logan ha pregato Stephanie di non dire la verità e ha invitato il fratello a curare i suoi evidenti problemi psichiatrici. Nel 2008 Storm si è interessato ad una new entry del cast: Ashely Abbott, ex fiamma di Ridge. Quest’ultimo, dopo quanto accaduto alla madre, ha perso la stima nei confronti di Storm e ha così informato Ashley di ogni cosa. L’Abbott ha immediatamente lasciato Storm, che ha avuto una crisi di nervi. L’uomo si è recato a casa di Ashley impugnando la stessa pistola che aveva usato per colpire Stephanie. Katie, vedendolo dalla finestra l’intera scena, si è intromessa invitando il fratello a consegnarle la pistola: da qui una tragedia dietro l’altra.

Katie Logan viva grazie al sacrificio del fratello Storm

Accidentalmente un colpo di pistola, dopo una lunga colluttazione tra i due fratelli, ha colpito Katie Logan. Ricoverata in ospedale la donna stava per morire quando Storm, disperato, ha optato per il suicidio. Con una lettera Storm ha infine disposto di trapiantare il proprio cuore alla sorella e con questo gesto Katie è riuscita a sopravvivere.

Tre attori per il ruolo di Storm Logan in Beautiful

Storm Logan è stato interpretato a Beautiful da diversi attori: l’ultimo a prestargli il volto tra il 2006 e il 2008 è stato William deVry, che ha recitato in altri progetti a lunga serialità come La valle dei pini e Beauty and the beast. In precedenza hanno ricoperto il ruolo del problematico avvocato Ethan Wayne e Brian Patrick Clarke.