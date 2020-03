Beautiful, Flo scopre chi è il padre: è un parente di Hope Logan

Beautiful anticipazioni, chi è il padre di Flo? Storm, il fratello di Brooke Logan

Il mondo è decisamente piccolo, soprattutto a Beautiful. E così l’ultima arrivata, Flo Fulton, ha scoperto di avere dei legami a Los Angeles. La giovane doveva solo aiutare Reese a vendere la piccola Beth a Steffy. Ma dopo aver finto di essere la madre biologica di Phoebe ha deciso di non fare più rientro a Las Vegas. Ha dunque trovato lavoro come cameriera al Bikini Bar e incontrato l’ex fidanzato Wyatt Spencer. Un incontro che spinge Flo a non andare più via dalla California e una successiva chiacchierata con Quinn la convince a mettersi sulle tracce del suo padre biologico. Perché Flo, proprio come Wyatt fino a qualche tempo fa, è cresciuta solo ed esclusivamente con la presenza della madre Shauna (che sta per fare il suo ingresso nella soap opera).

Arriva la madre di Flo, iniziano le ricerche sul padre biologico

Spinta da Quinn e Wyatt e con l’arrivo della madre Shauna, Flo Fulton inizia a cercare il padre a Beautiful. La ricerca si rivela tutt’altro che semplice visto che Shauna ha intrattenuto diverse relazioni nello stesso periodo. Ma la donna ammette poi di aver vissuto, tanti anni fa, una notte di passione a Las Vegas con Bill Spencer. Shauna è sempre stata convinta che Bill fosse il padre di Flo ma non ha mai avanzato pretese nei confronti dell’editore. Quando però arriva in città e scopre che Wyatt è il padre biologico di Spencer è costretta a dire tutta la verità alla figlia. Mandando così in crisi sia Wyatt sia Flo, che provano ancora qualcosa di forte l’uno per l’altra.

Beautiful: Flo è la nipote di Brooke, Katie e Donna Logan

Per fortuna il test del DNA rivela che non è Bill il padre biologico di Flo Fulton. Tramite un innovativo strumento Flo può appurare che il padre è Storm Logan, il fratello di Brooke, Katie e Donna. L’uomo si è suicidato anni fa e ha donato il suo cuore alla sorella minore Katie. Solo in un secondo momento Shauna ricorda di aver avuto una breve frequentazione con l’uomo. Insomma Flo è una Logan: è la nipote di Brooke, Katie e Donna e allo stesso tempo la cugina di Hope, Bridget, Rick, RJ, Will, Marcus.

Flo e Hope Logan amiche e cugine a Beautiful

In seguito a questa importante scoperta Flo viene accolta a braccia aperte nella famiglia Logan. E instaura un legame ancora più forte con Hope, con la quale è entrata in sintonia fin da subito. Ma quando la moglie di Liam scopre la verità su Beth/Phoebe le cose cambiano velocemente…