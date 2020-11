Beautiful, Katie muore? No, ecco chi la salva: le anticipazioni

Ancora un dramma a Beautiful. Archiviato lo scambio delle culle che ha coinvolto Hope e Steffy, è ora Katie a combattere tra la vita e la morte. La sorella di Brooke e Donna ha già avuto in passato diversi problemi di salute. Dopo l’intervento al cuore la giovane pr deve ora fare i conti con dei reni compromessi. Urge un trapianto per cambiare la situazione.

Bill Spencer, che ha da poco ritrovato la moglie, è ovviamente sconvolto, così come Brooke, Donna e Ridge. Tutti accorrono al capezzale di Katie, pronti a sostenerla. Katie ha un’insufficenza renale dovuta all’eccesivo uso di farmaci antirigetto che ha iniziato ad usare dopo il trapianto di cuore. I medici informano la Logan che deve usare un farmaco migliore ma è necessario un trapianto di rene per continuare a vivere.

Gli Spencer, i Logan e i Forrester con l’aiuto dei medici cominciano dunque la ricerca di un donatore che possa offrire il proprio rene a Katie. Nel frattempo la Logan resta in ospedale, lontana dai suoi affetti più cari e in particolare dal figlio Will. Dalle prime analisi emerge che Donna e Bill non sono compatibili per un trapianto di rene. Tutti sono certi che Brooke, la sorella maggiore, sia compatibile ma anche queste analisi danno esito negativo.

Sfortunatamente il rene di Brooke non è compatibile con quello di Katie. La notizia getta nello sconforto Katie, pronta a dire al figlio Will che sta per morire. Intanto Shauna viene a sapere a Beautiful della situazione di Katie e esorta la figlia Flo a sottoporsi al test visto che è figlia di Storm, il fratello defunto delle Logan. Shauna è sicura che questo possa essere il modo giusto per rientrare in famiglia in seguito a quanto accaduto con Hope.

Dopo che la verità di Beth è venuta a galla, le sorelle Logan hanno preso le distanze da Flo, che avevano accolto in famiglia con piacere dato il suo legame con Storm. Prima di finire in ospedale Katie ha addirittura invitato la Fulton ad andare via da Los Angeles e a tornare a Las Vegas con la madre Shauna. Un consiglio che le due donne non hanno voluto seguire.

Flo riflette sulla proposta di Shauna ma non è convinta di volersi sottoporre ad un trapianto di rene. Shauna, invece, non demorde e continua ad insistere. Intanto il quadro clinico di Katie si complica: in attesa di un donatore i medici hanno optato, senza successo, con la dialisi.

Alla fine Flo accetta il suggerimento della madre ma a un condizione: non vuole che nessuno sappia che è lei la donatrice di Katie. Le analisi danno esito positivo e i dottori possono così procedere con il trapianto.

Una svolta che rallegra gli Spencer e i Logan, che non sospettano minimamente di Flo. Quando Katie si risveglia dopo l’operazione vuole conoscere a tutti i costi il suo donatore e così Flo è costretta a svelare il suo segreto.

Una rivelazione che lascia tutti stupiti e mentre Katie perdona ufficialmente Flo Brooke assume un’altra posizione. Infastidita dalla notte che Shauna ha trascorso con Ridge, Brooke non è intenzionata a regalare un’altra chance alla nipote ritrovata.