Beautiful anticipazioni: perché Wyatt e Sally NON si sposano

Proposta di matrimonio improvvisa a Beautiful. Nonostante il ritorno di fiamma repentino Wyatt Spencer ha chiesto a Sally Spectra di sposarlo. Una richiesta che ha lasciato senza parole la stilista che, dopo un turbamento iniziale, ha prontamente accettato. La notizia infastidisce però Quinn, che continua a non apprezzare Sally e ritiene che Flo sia la donna più giusta per il figlio nonostante quanto accaduto con Hope, Liam e Steffy.

Sally è al settimo cielo per la proposta di matrimonio di Wyatt. La creativa è pronta a diventare la nuova signora Spencer. Prima però deve affrontare Flo: le due si incontrano per caso al Bikini Bar, dove la Fulton ha ripreso il suo vecchio lavoro da barista. Per ripicca Sally informa subito Flo di quanto accaduto con Wyatt: una novità che sconvolge la figlia di Storm, ancora profondamente innamorata del suo vecchio compagno di liceo.

In seguito alla proposta di matrimonio arrivano le prime prove di famiglia per Wyatt e Sally. I due si trovano a fare da babysitter a Beth e Douglas. Liam e Hope sono infatti impegnati in ospedale, dove è ricoverata Katie. La Logan ha un’insufficienza renale e ha bisogno di un trapianto di rene. Seppur preoccupato per la “matrigna” nonché ex amante, Wyatt decide restare a casa con i nipotini e mettersi alla prova come papà.

Spencer non ha mai nascosto il sogno di diventare genitore proprio con Sally, che ritiene la donna giusta. Almeno per il momento. Intanto Bill Spencer viene informato della proposta del figlio e ne rimane piuttosto deluso. Dollar Bill non ha mai avuto un buon rapporto con Sally Spectra e comincia a vedere Flo con occhi diversi dopo l’aiuto offerto a Katie.

Bill ha un confronto con Wyatt a Beautiful e lo esorta a non velocizzare i preparativi di matrimonio perché indubbiamente prova ancora qualcosa per Flo. Wyatt è contrario ma il tempo dà ragione a Bill. Dopo qualche mese di serenità arrivano i problemi per Wyatt e Sally.

La Spectra si reca alla Spencer Pubblications dove si rammarica del fatto che Liam non lavori più alla Forrester Creations. Subito dopo si concede un momento di passione con Wyatt ma per sbaglio chiama il ragazzo con il nome del fratello.

Un gesto che ferisce Wyatt considerati i trascorsi tra Liam e Sally. Prima di conoscere Wyatt la Spectra aveva infatti una cotta per Liam. La situazione manda Wyatt nel panico ma la Spectra rassicura il suo promesso sposo: ama solo lui e per questo gli propone di volare a Las Vegas per convolare immediatamente a nozze.

Wyatt preferisce declinare l’invito ma crede a Sally. Successivamente si confida con Quinn, che è incredula per quanto accaduto. La designer di gioielli invita il figlio a mollare Sally e a riprovarci con Flo. Nello stesso momento anche Shauna consiglia alla figlia di lottare per Wyatt.

Alla Spencer Pubblications Wyatt rivede Flo: Katie ha chiesto a tutti di perdonare la ragazza. Brooke è contraria mentre Bill, Donna e Justin si schierano dalla parte di Katie, che è riuscita a salvarsi grazie al tempestivo intervento di Katie. Dopo quell’incontro Wyatt capisce di amare ancora Flo e si dichiara apertamente alla Fulton. Salta così il matrimonio con Sally, che soffre ancora una volta per il comportamento irrispettoso di Wyatt.