Beautiful e Una Vita oggi non vanno in onda: programmazione domenica

Beautiful e Una Vita oggi domenica 3 maggio non vanno in onda: cambia la programmazione

AGGIORNAMENTO CAMBIAMENTI PROGRAMMAZIONE: Una Vita prende il posto di Beautiful e, dunque, continua ad andare in onda anche di domenica.

Oggi, domenica 3 maggio, Beautiful e Una Vita non vanno in onda. Cambia nuovamente la programmazione per le due soap nel weekend di Canale 5. I telespettatori non saranno felici di questa scelta, ma la Mediaset ha ormai preso una decisione. Non durerà per sempre, probabilmente, però questa programmazione lascia a casa gli abitanti di Acacias e i protagonisti di Los Angeles nel pomeriggio di domenica. Non sono, al momento, stati rivelati i motivi per cui è stata presa questa scelta. Il cambiamento, che avviene questo 3 maggio, è previsto anche le prossime domeniche, fino a che non verrà annunciato un nuovo spostamento delle due soap. A prendere il posto di Felipe e di Brooke ci penseranno gli amati Raimondo Vianello e Sandra Mondaini. Infatti, il pubblico di Canale 5 trascorrerà le prime ore della domenica pomeriggio seguendo le repliche di Casa Vianello.

Domenica non vanno in onda Beautiful e Una Vita: le due soap saltano l’appuntamento

I telespettatori non reagiranno bene a questa decisione, molto probabilmente. Certo, Casa Vianello è da sempre una delle sit com più amate e seguite in Italia, grazie alla simpatia e alla professionalità che contraddistinguevano i due protagonisti. Ma il pubblico che segue le vicende legate alle famiglie Forrester e Spencer, non possono non restare delusi. Questo è un momento della trama molto avvincente, visto che da poco abbiamo assistito al ritorno di Thomas, completamente ossessionato da Hope. Quest’ultima è, intanto, convinta che sua figlia Beth sia morta. La piccola è, invece, stata adottata da Steffy inconsapevolmente. I telespettatori di Acacias stanno attualmente scoprendo importanti svolte e nuove storie in questa quinta stagione, dopo il salto temporale.

Beautiful e Una Vita, stop alle riprese: le due soap chiudono i set

Ricordiamo che le riprese, sia per Beautiful che per Una Vita, sono state interrotte. A causa dell’emergenza legata al Coronavirus, i set sono stati costretti a prendersi una pausa. Attualmente la soap americana non va in onda in America, in quanto gli interpreti non sono più tornati a girare nuove puntate. Il quartiere di Acacias, in Spagna, sta ancora tenendo compagnia ai telespettatori spagnoli.