Anticipazioni Una Vita maggio 2020: aggressioni, ritrovi e nuovi amori

Una Vita anticipazioni maggio 2020: Ramon esce dal carcere e viene aggredito da Felipe

Nel corso delle puntate di Una Vita in onda a maggio 2020, vedremo Ramon uscire dal carcere. Finalmente il Palacios torna in libertà, ma il suo ritorno ad Acacias porta qualche problema. Il motivo? Felipe appare subito contrario alla decisione presa dal giudice e fa notare tutto il suo disprezzo nei confronti dell’uomo. Non solo, l’Alvarez Hermoso chiede ai suoi vicini di non dare il loro sostegno a Ramon. L’ira di Felipe non si placa, anzi. L’avvocato ha intenzione di rendere la vita del suo vecchio amico un inferno, in quanto è convinto che sia il vero responsabile della morte di Celia. Pertanto, vedremo l’Alvarez Hermoso aggredire più volte il povero Ramon. Inizialmente lo fa utilizzando delle forbici. Fortunatamente, l’intervento di Agustina riesce a mettere in salvo il Palacios, che non sa più come fare per riconquistare la fiducia di Felipe.

Telmo cerca di riconquistare Lucia: puntate maggio 2020 anticipazioni Una Vita

L’amore ovviamente è sempre al centro della trama di Una Vita e anche nelle puntate che andranno in onda a maggio 2020 vedremo i nostri protagonisti vivere momenti di grande romanticismo. In particolare, Telmo cerca di riconquistare il cuore di Lucia. Inizialmente l’ex prete di Acacias non ottiene alcun risultato positivo, anzi. La Alvarado confessa all’uomo di essere felice insieme a Eduardo. Noi sappiamo benissimo che questa non è la verità! A questo punto, Telmo decide di lasciare il quartiere, ma il piccolo Mateo gli chiede di non farlo. Il bambino si affeziona all’ex prete, il quale inizia ad avere dei sospetti. Infatti, vedremo Telmo iniziare a pensare che il piccolo sia suo figlio. Proprio nel corso delle prossime puntate, Lucia confessa la verità a Ursula.

Una Vita anticipazioni italiane: Lucia confessa la verità a Ursula, Ramon e Carmen si avvicinano

A maggio, vedremo Lucia rivelare un importante segreto a Ursula. Scendendo nel dettaglio, la Alvarado confessa all’istitutrice che Mateo è figlio di Telmo e non di Eduardo! Dopo ciò, dalle anticipazioni sappiamo che finalmente Lucia decide di credere all’ex prete e di lasciarsi nuovamente andare. Infatti, la cugina di Celia si scambia un bel bacio passionale con Telmo! Intanto, mentre Marcelina e Jacinto cercano di diventare genitori, nasce una nuova storia d’amore ad Acacias! A vivere una relazione molto intensa sono Ramon e Carmen! I due, nel corso delle prossime puntate, si avvicinano e comprendono subito di provare reciprocamente dei forti sentimenti.