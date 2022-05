Beautiful: Donna farà un appello scioccante a Eric, Carter spiazzerà Quinn

Nelle prossime puntate americane di Beautiful, ci saranno delle svolte per Donna, Eric, Quinn e Carter. Le ultime anticipazioni fanno sapere che il patriarca della famiglia Forrester continuerà a mantenere segreta la sua relazione con la Logan. La situazione, però, potrebbe presto sfuggirgli di mano. Nel frattempo, i Quarter saranno sempre più vicini, anche se continuerà a essere costante la presenza di Paris. Ma facendo il punto della situazione, molte cose potrebbero cambiare negli episodi che andranno in onda in America la prossima settimana.

Per chi non lo sapesse, a breve il pubblico di Canale 5 assisterà al tradimento di Quinn con Carter. I due si ritrovano a condividere la passione, quando si scopre che Eric ha un problema intimo. La verità viene presto a galla, con Ridge e Brooke che vogliono prendersi la loro rivincita sulla Fuller. Inaspettatamente, Eric perdona entrambi per il tradimento: permette a Carter di continuare a lavorare per la Forrester Creations e a Quinn di continuare a essere sua moglie.

Ma crede che l’unico modo per far sì che tutti vivano in serenità sia dare la possibilità ai due amanti di continuare a vedersi di nascosto! Questo folle piano ha breve durata, in quanto Ridge scopre tutto e ferma le cose in tempo. Sembra che tutto torni alla normalità con Eric e Quinn che riprovano a trovare la felicità e Carter che si avvicina a Paris. Le anticipazioni americane di Beautiful segnalano che i colpi di scena non tardano ad arrivare.

Mentre la Fuller ha diversi confronti con l’avvocato alla Forrester Creations, Eric la tradisce con Donna! Sembra che il Forrester riesca a tenere sotto controllo il suo problema intimo solo con la Logan. Presto i loro incontri segreti potrebbero uscire allo scoperto, ma intanto la situazione appare instabile. I fan sognano la storia d’amore di Quinn e Carter, il quale deve ancora fare i conti con Paris.

Nelle prossime puntate americane, la Fuller farà del suo meglio per impedire all’avvocato di fare una mossa di cui potrebbe pentirsi con la Buckingham. Più volte, la madre di Wyatt si dice convinta del fatto che lui meriti di meglio e lo ribadirà nei prossimi giorni. In seguito. Carter non sarà più in grado di trattenere ciò che davvero ha nel cuore.

Ebbene, le anticipazioni americane rivelano che Carter farà una dichiarazione d’amore a Quinn, cogliendola alla sprovvista! Nel frattempo, ci sarà un’evoluzione anche nella relazione segreta di Eric e Donna. Scendendo nel dettaglio, la Logan farà fare al Forrester un viaggio nel tempo, con tutti i loro meravigliosi ricordi.

Non solo, gli farà notare che insieme sono sempre stati sereni e felici. A questo punto, Donna farà “un appello scioccante” a Eric. Scendendo nel dettaglio, pare che la sorella di Brooke chiederà finalmente al Forrester di lasciare definitivamente Quinn. A questo punto, Eric si ritroverà a riconsiderare seriamente il suo futuro, ovvero se vuole ancora stare con sua moglie.

Sembra, però, che il patriarca della famiglia Forrester deciderà di continuare a mantenere questa situazione complicata in piedi. Ovviamente, non potrà durare per sempre: prima o poi a Los Angeles la verità viene a galla!