Beautiful, Brooke finirà in coma? Le ultime anticipazioni americane

Nelle prossime settimane in America avverrà una svolta che cambierà per sempre la soap: la Logan lotterà tra la vita e la morte?

Brooke lotterà tra la vita e la morte? Le anticipazioni americane di Beautiful fanno presente che la Logan dovrà stare molto attenta all’ira di Sheila. Il suo folle piano di vendetta la porta a ubriacarsi e a finire tra la braccia di Deacon, con cui scatta un bacio. Il tutto accade durante la vigilia di Capodanno e causa la rottura tra Ridge e Brooke. Sembra che ormai Sheila stia raggiungendo il suo obbiettivo, dopo aver ricevuto una pesante minaccia dalla Logan. La situazione potrebbe presto stravolgere completamente la trama della soap opera americana.

Di recente, come già anticipato, la soap ha annunciato che ci sarà una grande svolta per i protagonisti, qualcosa che cambierà per sempre le dinamiche e niente sarà più lo stesso. I telespettatori americani stanno attendendo con ansia di scoprire cosa accadrà davvero. E intanto è stato anticipato che per il 35esimo anniversario della longeva soap opera i produttori hanno deciso di mandare in onda un episodio speciale incentrato sui grandi amori di Brooke. Per l’occasione torneranno in scena Winsor Harmon nei panni di Thorne Forrester e Jack Wagner nel ruolo di Nick Marone.

Saranno presenti in questa puntata speciale su Brooke anche Eric, Bill e Ridge. Le due cose sono collegate tra loro? Come fa presente Celebdirtylaundry, potrebbe esserci una ragione più profonda per il fatto che la Logan si ritroverà a sognare tutti gli uomini che sono entrati nel suo cuore in questi anni. Quando farà questo sogno Brooke sarà in coma?

Mentre le ultime anticipazioni americane di Beautiful segnalano altri scontri accesi tra lei e Sheila, ecco che questa ipotesi si fa sempre più forte. La Carter odia profondamente Brooke, dunque uno dei loro conflitti potrebbe decisamente andare oltre. Il pubblico sa bene che la temutissima dark lady è disposta a tutto, anche a commettere dei delitti.

Sheila temerà che Brooke riesca a tornare insieme a Ridge, ritrovando serenità e felicità. Questo farà credere alla Carter che il suo folle piano, di cui è al momento a conoscenza solo Thomas, sia stato inutile. Pertanto, le dinamiche la spingeranno a fare qualcosa di pericoloso, come ad esempio sparare a Brooke!

Questo, però, genererebbe l’effetto contrario di quello che vorrebbe in realtà Sheila. Vedendo sua moglie in coma, Ridge potrebbe tornare indietro sui suoi passi ed essere più comprensivo, oltre che desideroso di ricongiungersi a lei.

Indipendentemente da ciò, si sa ormai per certo che è in arrivo – nelle puntate che andranno in onda in America nelle prossime settimane – una svolta molto importante e l’episodio speciale dedicato alla vita amorosa di Brooke.

Ciò che si sa per certo è che la Logan dovrà stare molto attenta all’ira vendicativa di Sheila!