Beautiful: Bill e Brooke, ritorno di fiamma? Lui correrà in suo soccorso

Nelle prossime puntate americane, lo Spencer correrà in soccorso alla sua ex moglie quando la verità su Sheila uscirà fuori

Come già rivelano le anticipazioni americane di Beautiful qualche settimana fa, Bill tornerà di nuovo in scena. Il capo della Spencer Publications è, attualmente, nell’ombra nelle puntate che stanno andando in onda in America. I telespettatori hanno avuto modo di rivederlo solo dopo la sparatoria che ha causato la morte di Finn e ha portato Steffy in coma. Alcuni segreti su Sheila usciranno finalmente allo scoperto e Bill avrà modo di tornare al centro della scena dando tutto il suo sostegno a Brooke.

Scendendo nel dettaglio, Steffy ricorda che l’assassina di Finn è proprio Sheila. Dopo il suo risveglio dal coma, la giovane Forrester non ha ricordi dell’ultimo periodo, tanto che crede di essere ancora sposato con Liam. E mentre Bill giura che farà di tutto per consegnare il colpevole di tutto questo alla giustizia, suo figlio fa sì che Steffy si ricordi di Finn e Hayes. Nonostante ciò, la stilista non ha alcun ricordo della sparatoria. Durante un confronto con Sheila, riesce finalmente a ricordare ogni cosa.

Pertanto, nelle prossime puntate americane di Beautiful, metterà in atto un piano con il sostegno di Ridge, Taylor e Baker per incastrare una volta per tutte la Carter. Poco dopo ricorderà anche il motivo per cui ha affrontato Sheila nel vicolo de Il Giardino, dove poi è avvenuta la sparatoria. Steffy ricorderà, appunto, di aver scoperto che Sheila aveva sabotato il matrimonio di Brooke e Ridge con un folle piano.

A questo punto, la Logan riceverà conferma del fatto che per colpa della Carter si è ubriacata durante la notte di Capodanno. Ridge si ritroverà in una situazione davvero complicata. Penserà di poter così perdonare il tradimento di Brooke, ma non potrà mettere da parte la sintonia che intanto è nata con Taylor. Nonostante ciò, sarà molto più comprensivo nei confronti di sua moglie, quando si renderà conto che Sheila ha organizzato quella notte disastrosa.

Ed ecco che anche Bill tornerà per correre in difesa di Brooke. Le farà notare che Ridge non si è comportato con lei nel migliore dei modi. Le anticipazioni americane fanno sapere che lo Spencer rimarrà vicino alla Logan. Ci sarà così un ritorno di fiamma? Bill non è ancora riuscito a riconquistare il cuore di Kate dopo il suo ultimo tradimento con Brooke.

Potrebbe comunque solamente mostrare la sua vicinanza alla Logan, senza andare oltre. D’altronde, più volte, Bill ha dimostrato che il suo legame con Brooke è indissolubile, qualunque cosa accada. Per sapere come andrà a finire, bisognerà attendere la messa in onda delle prossime puntate americane, durante le quali ci potrebbe essere un importante riavvicinamento anche tra Steffy e Liam!