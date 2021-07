Beautiful, arriva Finn: chi è l’attore Tanner Novlan, la moglie è nota in tv

Arriva il dottor John “Finn” Finnegan nella trama di Beautiful. Il pubblico di Canale 5 avrà modo di conoscere il medico proprio ora che Steffy si ritrova a vivere uno dei momenti più difficili della sua vita. Dopo l’incidente in moto, la giovane Forrester deve affrontare un lungo periodo di riposo. I forti dolori fisici e quanto accaduto negli ultimi mesi la portano a diventare dipendente dai farmaci.

Steffy si ritrova a lottare anche contro Liam e Hope, i quali si rendono conto della sua attuale instabilità. Nel frattempo, a prendersi cura di lei ci pensa proprio Finn. Quest’ultimo assume un ruolo importante all’interno della trama della soap opera americana della CBS, tanto che nelle prossime puntate in onda in America diventerà il marito di Steffy.

Insieme hanno anche un figlio, Hayes. Ora per consolidare il loro amore, Finn e Steffy sono pronti a convolare a nozze. Attenzione, però, perché non filerà tutto liscio. Sono previsti dei colpi di scena durante il matrimonio e non solo! La giovane Forrester potrebbe presto ritrovarsi a lottare contro un’altra donna!

Ma chi è Tanner Novlan, l’attore canadese che interpreta Finn? Classe 1986, è anche un modello. È meglio conosciuto per aver interpretato il ruolo di Bad Actor in uno spot di Liberty Mutual e di Gregory Manes in The CW’s Roswell. È nato a Paradise Hill, Saskatchewan, e ha raggiunto gli Stati Uniti a 21 anni. Mentre prendeva lezioni di recitazione, inizialmente lavorava per una società di costruzioni.

Tanner ha fatto il suo debutto al cinema come attore con il film horror del 2009, Maneater. Invece, sul piccolo schermo è approdato nell’ottavo episodio della sesta stagione della serie tv Bones. Recitando nel lungometraggio Flatbush Luck nel 2016 ha conquistato la nomination per il premio come miglior attore al FilmOut di San Diego di quell’anno, negli Stati Uniti e all’Hoboken International Film Festival.

È poi apparso in Parenthood, Letterkenny e Modern Family. Per quanto riguarda la sua carriera da modello, l’interprete del dottor Finn ha preso parte alle campagne per i marchi Guess e Tommy Hilfiger.

Nell’anno 2015, Tanner Novlan si è fidanzato con Kayla Ewell, nota attrice. Quest’ultima ha interpretato nella soap opera di Beautiful Caitlin Ramirez. È anche conosciuta per il ruolo di Casey in The O.C. e di Vicki Donovan in The Vampire Diaries.

La coppia è convolata a nozze il 12 settembre 2015 e nel marzo del 2019 ha annunciato di essere in attesa del primo figlio. Ed ecco che il 16 luglio 2019 è nata la piccola Poppy Marie.