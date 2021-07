Beautiful anticipazioni, uscita di scena di Sally: tornerà? Ecco cosa accade

Le anticipazioni di Beautiful segnalano l’uscita di scena di Sally, che viene smascherata da Florence. Quest’ultima riesce, nelle prossime puntate italiane, a scoprire la verità sullo stratagemma che la Spectra ha messo in atto per ritornare tra le braccia di Wyatt. Alla Fulton non tornano alcuni dettagli e si introduce di nascosto nell’ufficio della dottoressa Escobar.

Proprio qui, entrando nel computer di Penny, scopre che Sally non sta per morire. Flo viene rapita dalla Spectra e dalla dottoressa, per poi essere salvata da Wyatt. Ed è a questo punto della trama che Sally lascia Los Angeles. Lo Spencer chiede esplicitamente alla stilista di allontanarsi dalla sua vita. La Spectra non può fare altro che soddisfare la richiesta del figlio di Bill.

Ma cosa accade a Sally quando lascia Los Angeles? Torna al centro della trama della soap opera americana? Nelle scorse puntate, andate in onda in America a giugno, si è parlato molto della Spectra. Quest’ultima sta provando a rifarsi una vita a Genoa City, dove è ambientato Febbre D’Amore. Infatti, l’attrice Courtney Hope è entrata a far parte del cast della soap ‘cugina’ di Beautiful.

Secondo le anticipazioni americane, il pubblico non assisterà per ora al ritorno di Sally a Los Angeles. Al momento, la stilista si trova a lottare contro la sua nuova rivale, Summer Newman, per il ricco Jack Abbott. Quest’ultimo viene a conoscenza dello stratagemma che a Los Angeles Sally ha messo in atto con Wyatt.

In Febbre D’Amore, la stilista si vede costretta a rinunciare a questo amore, ma non al suo lavoro. Con lo scopo di sbarazzarsi della sua nuova nemica, Sally torna a Los Angeles per incontrare Eric. Quest’ultimo, molto diffidente, non dimentica di certo i suoi inganni.

Ma la Spectra ha bisogno del suo aiuto per sbarazzarsi di Summer. Ma attenzione, tutto questo va in onda negli episodi di Febbre D’Amore. Dunque, i telespettatori italiani per il momento non la vedranno effettivamente tornare a Los Angeles per questo incontro con il patriarca della famiglia Forrester.

Non è comunque escluso un ritorno nella soap opera di Beautiful per Sally. Al momento, in America, la trama vede al centro della scena la nuova battaglia tra Bill e Justin.

Non solo, Liam sta per tornare in libertà e, dunque, tra le braccia della sua Hope. Steffy, invece, ha appena dato alla luce il suo secondo figlio, insieme al futuro marito Finn.

Wyatt prosegue la sua storia d’amore con Florence, intanto. Pertanto, sembra che al momento non ci sia spazio per Sally, che continua a essere tra i protagonisti della soap ‘cugina’.