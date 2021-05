Anticipazioni Beautiful, che fine fa Sally: la scelta di Wyatt dopo l’inganno

Nelle prossime puntate italiane di Beautiful i telespettatori assisteranno allo smascheramento di Sally. Grazie alle indagini di Florence, si arriva finalmente alla verità. La Spectra sta mentendo sul suo stato di salute. Ha fatto credere a Katie di essere sul punto di morte a causa di una gravissima malattia. Ora tutti credono che a Sally manchi poco tempo per vivere. Tutto questo fa parte di un assurdo piano messo in atto dalla stessa Spectra per tenersi stretta Wyatt. Quando quest’ultimo le ha confessato di voler chiudere la loro storia perché ama ancora Flo, ha giurato che avrebbe fatto di tutto per evitare questo finale.

Pertanto, ha fatto in modo che Katie rivelasse alle persone a lei vicine che sta per morire. Attraverso questo piano, non solo è tornata a vivere insieme a Wyatt, Ridge e Steffy hanno evitato il suo licenziamento. Dopo aver appreso la notizia sulla malattia, padre e figlia hanno deciso di non licenziare Sally. Le anticipazioni di Beautiful, però, segnalano che Flo inizia ad avere dei sospetti. In particolare, la cugina di Hope nota delle discordanze nei racconti della stilista. Così, decide di indagare a fondo per scoprire la verità. Dalla dottoressa Penny Escobar non ottiene nessuna risposta soddisfacente.

La complice di Sally sfrutta il segreto professionale e non rivela i dettagli della malattia a Flo. A questo punto, la figlia di Shauna si sente costretta a introdursi di nascosto nello studio di Penny. Non appena scopre la verità, arrivano sul posto sia la dottoressa che Sally. La prima la colpisce e le fa perdere i sensi. Si ritrova improvvisamente legata a un termosifone di un vecchio appartamento e qui ha modo di conoscere i dettagli del subdolo piano della Spectra.

Fortunatamente riesce a mettersi in contatto con Wyatt, il quale arriva in tempo per salvarla. Sally viene così smascherata e, mentre cerca di dare delle spiegazioni allo Spencer, sviene. Finisce così in ospedale, dove implora il perdono di Wyatt. Quest’ultimo non vuole vedere la sua ex fidanzata dietro le sbarre e così le consiglia di cercare se stessa, ma lontana da lui e da Florence! Non solo, Sally deve anche affrontare l’ira di Katie, la prima a essere caduta nella trappola.

Ma cosa accade subito dopo alla Spectra? Ha modo di riscattarsi? Le anticipazioni americane annunciano l’uscita di scena di Sally. Ebbene sì, dopo quanto successo, alla stilista non resta altro che lasciare Los Angeles come le consiglia Wyatt. A far sapere al pubblico dell’addio della Spectra ci aveva pensato la sua interprete, Courtney Hope, sui social. L’attrice ha rivelato che il capitolo di Sally è giunto al termine.

Non si sa se la Spectra tornerà mai a far parte della trama della nota soap opera americana. Al momento, le anticipazioni non parlano di un suo ritorno dopo tutta questa vicenda.