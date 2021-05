Anticipazioni Beautiful, Sally: Wyatt scopre la verità, lei finisce in ospedale

Attraverso le anticipazioni americane di Beautiful, il pubblico sa che Sally sta mentendo a tutti sulla sua malattia. In realtà, la giovane Spectra non sta per morire, come ha fatto credere a Katie. Con la complicità della dottoressa Penny Escobar, la stilista ha messo in atto un folle piano. Perché Sally mente sulla sua salute? Quando Wyatt l’ha lasciata per tornare tra le braccia di Flo, ha giurato che avrebbe fatto di tutto pur di tenerlo al suo fianco. Ebbene, la Spectra sta rispettando il suo giuramento e lo fa prendendo in giro tutti. Non solo Katie, ma anche il resto dei protagonisti della soap si dichiarano davvero dispiaciuti per quello che le sta accadendo. Sally, però, deve fare attenzione a Flo nelle prossime puntate.

La figlia di Shauna inizia ad avere qualche sospetto riguardo alla malattia della Spectra. Mentre invoglia Wyatt a passare più tempo possibile con Sally, la cugina di Hope inizia a indagare. I suoi sospetti non passano inosservati e la Spectra decide di regalarle dei fiori per cercare di conquistare la sua fiducia. Non ottiene il risultato sperato, visto che Florence non si ferma! Si reca addirittura da Penny Escobar per avere delle risposte. La dottoressa, sebbene stia provando dei forti sensi di colpa, decide di continuare a mantenere il segreto.

Infatti, Penny fa sapere a Flo che non può rispondere alle sue domande a causa della privacy che deve mantenere sui suoi pazienti. Non contenta, la figlia di Shauna decide di agire! Nelle prossime puntate di Beautiful, Florence si reca di nascosto nell’ufficio della dottoressa per trovare le risposte alle sue domande. Quando legge la cartella clinica di Sally resta senza parole: i suoi sospetti erano fondati! A questo punto, però, entrano nell’ufficio la Spectra e Penny. La stilista confessa di aver mentito e spiega anche qual è il suo scopo, mentre la dottoressa colpisce Flo prima che possa mettersi in contatto con Wyatt.

Le due rapiscono la cugina di Hope e la trasportano in un appartamento, dove la legano a un termosifone. Fortunatamente lo Spencer riesce a giungere in tempo sul posto per salvare la sua amata. Mentre cerca di spiegare a Wyatt il motivo per cui ha mentito sulla sua salute, Sally sviene. La Spectra viene ricoverata in ospedale a causa di un attacco di panico. Qui, tenta in tutti i modi di riconquistare la fiducia di Wyatt, esortandolo a ricordare i bei tempi passati insieme e non queste bugia.