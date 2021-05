Beautiful anticipazioni, Sally smascherata: come reagisce Katie

La verità sul subdolo piano messo in atto dalla Spectra esce fuori e, come si può immaginare, la Logan non reagisce bene

Qual è la reazione di Katie quando scopre che Sally ha mentito? Le anticipazioni di Beautiful segnalano che presto la verità esce fuori sul subdolo piano messo in atto dalla giovane Spectra. Ovviamente tra i personaggi che non reagiscono bene quando Florence scopre cosa sta realmente accadendo, vi è Katie. Sally ha iniziato a raccontare bugie proprio alla più piccola delle sorelle Logan, che non avrebbe mai potuto immaginare di essere caduta in una trappola. Fa di tutto pur di aiutare la stilista a vivere gli ultimi suoi giorni serenamente e, senza neanche saperlo, agevola il suo piano. Infatti, ha messo già al corrente Wyatt della sua malattia terminale, cosa prevista dal piano messo in atto.

Il giovane Spencer, invogliato anche da Florence, decide di far trascorrere serenamente l’ultimo mese di vita a Sally. Non solo, Katie evita anche che Ridge e Steffy la licenzino dalla Forrester Creations. Padre e figlia sono pronti a salutare la Spectra, visto che ultimamente i rapporti lavorativi non sono dei migliori. Ma quando la Logan fa sapere loro che Sally sta morendo cambiano idea. Decidono di inserire i suoi disegni nella nuova collezione. Tutto procede come la Spectra ha immaginato! Nel frattempo, la dottoressa Penny Escobar inizia ad avvertire dei sensi di colpa. Pertanto, le chiede di mettere fine a tutto questo.

Sally riesce a convincere la sua complice a proseguire con il piano, promettendole che le permetterà di entrare a far parte della Forrester Creations, visto che da sempre sogna di lavorare nel mondo della moda. Nelle prossime puntate italiane di Beautiful, Florence inizia ad avere dei sospetti sulla grave malattia di Sally. Alcune sue dichiarazioni appaiono discordanti tra loro e così decide di vederci più chiaro. Inizialmente si reca dalla Escobar, dove non trova le risposte che sta cercando. Poi decide di agire recandosi di nascosto nell’ufficio della dottoressa!

Qui viene, però, beccata da Penny e Sally! Per fortuna Flo scopre in tempo tutta la verità, ma non riesce subito a rivelarla a Wyatt. Viene colpita in testa e trasportata in un appartamento di Sally. Legata al termosifone scopre che la Spectra ha intenzione di restare incinta così da poter incastrare definitivamente lo Spencer. Ma il suo piano non arriva a questo punto, in quanto Wyatt riesce a mettere in salvo Flo e a scoprire ogni cosa!

Mentre spiega allo Spencer le sue intenzioni, Sally sviene. In ospedale cerca il perdono di Wyatt, ma invano. Katie viene ovviamente messa subito al corrente della situazione. Ebbene la Logan va su tutte le furie non appena scopre la verità. Si scaglia duramente contro Sally, accusandola di averle mentito per tutto questo tempo. Non solo, le fa sapere che deve sparire dalla sua vita! Ma questo non è l’unico problema che Katie deve affrontare nelle prossime puntate di Beautiful!