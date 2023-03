Le anticipazioni americane di Beautiful finalmente svelano qual è il grande segreto che sta nascondendo Bill Spencer. Va subito precisato che le puntate che stanno andando in onda in America seguono una trama che è molto più avanti rispetto a quella trasmessa su Canale 5. Qui il pubblico per assistere a questi momenti dovrà attendere circa un anno. Intanto, quanto accade nell’episodio in onda oggi negli Stati Uniti sta facendo parlare molto sui social, perché per la prima volta Bill e Ridge sono alleati!

Ebbene sì un’alleanza scoppiettante soprattutto perché viene svelata in un momento in cui stavano avanzando tantissime ipotesi. Infatti, in queste settimane i telespettatori americani hanno fatto tante teorie su Bill e la sua improvvisa vicinanza a Sheila. Sebbene ora il segreto venga svelato, resta comunque un mistero. Andando per ordine, si scopre che Bill e Ridge stanno lavorando insieme per incastrare Sheila, pare direttamente con l’FBI.

Ed ecco che dopo l’amicizia nata tra Brooke e Taylor, ora altri due storici rivali di Beautiful si alleano. Ebbene lo Spencer vive insieme a Sheila e non perché è uscito pazzo. Tutti credono che il ricco imprenditore abbia perso la ragione, in quanto nessuno può credere che possa aver abbandonato tutti per avvicinarsi a una nemica dei suoi figli e di Steffy.

Persino Kate cerca di riportarlo indietro sui suoi passi. Nessuno di loro immagina che, in realtà, Bill non li ha mai abbandonati, ma sta cercando di salvarli. E bisogna dire che il pubblico ha sempre creduto in lui, tanto che le varie teorie in queste settimane parlavano di un sacrificio e di un piano dello Spencer per incastrare Sheila.

Solo ora, però, si scopre che nelle puntate americane di Beautiful, Bill sta lavorando insieme alle autorità con la complicità di Ridge. I telespettatori hanno scoperto questo colpo di scena negli ultimi istanti dell’episodio andato in onda oggi. Lo Spencer giura a Sheila che si può fidare di lui e le consiglia di lasciare andare completamente.

La dark lady non sa che in realtà Bill sta registrando le loro conversazioni per incastrarla una volta per tutte. Inutile dire che i telespettatori americani a questa svolta hanno assistito in modo entusiasmante. Non solo sono sollevati che Bill non abbia perso completamente la ragione, ma sono anche felici di vedere Ridge con un look differente (con i capelli legati attraverso una piccola coda) al suo fianco.

Beautiful anticipazioni americane, Bill e Ridge: ora però c’è un mistero

Questo segreto è venuto alla luce portandosi dietro un mistero. Ciò che il pubblico si chiede è: come mai Bill, prima di tutto questo, aiuta Sheila a evitare il carcere? Non solo, la polizia ha già la verità tra le mani sulla Carter. Tra qualche tempo, il pubblico di Canale 5 vedrà Sheila finire in prigione dopo aver sparato accidentalmente a Finn e volontariamente tentato di uccidere Steffy.

Sheila riesce a fuggire e si rifugia proprio tra le braccia di Bill, con Steffy che non può incastrarla per paura che venga fuori un errore di Taylor del passato. C’è da dire che Bill e Ridge stanno rischiando parecchio nelle nuove puntate americane. Sheila in libertà minaccia più volte Steffy, Katie, Liam e tutti gli altri protagonisti.

Bisogna capire perché Bill e Ridge decidono di percorrere questa strada così pericolosa, quando una soluzione più semplice c’è sempre stata. Per questo, si pensa che ci sia un altro mistero da risolvere. Soprattutto ora il pubblico vuole scoprire come e quando è iniziata questa alleanza inaspettata.