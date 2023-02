Beautiful, Brooke e Taylor: accadrà una cosa mai successa prima

Le anticipazioni americane di Beautiful annunciano l’alleanza tra Brooke e Taylor, una cosa mai accaduta prima, almeno non così. La Logan si ritrova addirittura a fare un giuramento per la sua eterna rivale. Entrambe mettono da parte l’ascia di guerra e decidono di lottare insieme, contro chi? Il nemico comune è ancora Sheila, la quale dalla sua parte questa volta ha Bill Spencer. Ebbene sì, le Logan fanno fronte comune con Taylor e Steffy. Le tre sorelle sono pronte a lottare per proteggere Taylor da questa nuova minaccia, ma perché? Cosa sta accadendo nelle puntate che stanno andando in onda in America?

Va precisato che negli Stati Uniti la trama della soap opera è decisamente più avanti, di circa un anno, rispetto a quella attualmente in onda su Canale 5. Come già anticipato, Sheila finge di essere morta dopo aver lottato contro Finn e Steffy, per poi tornare in scena. Al suo fianco la Carter trova Bill, il quale si sente sempre più solo. Inaspettatamente, il capo della Spencer Publications trova conforto proprio tra le braccia della temutissima dark lady. Liam e Wyatt tentano di riportarlo sulla retta via, ma senza successo.

Nelle puntate americane di Beautiful sta accadendo di tutto. Persino Katie si espone per cercare di allontanare Bill da Sheila, mettendo la sua vita in pericolo. Infatti, la Carter minaccia pesantemente la più piccola delle sorelle Logan. Nel frattempo, lo Spencer decide di minacciare Steffy, sempre in modo inaspettato, sconvolgendo tutti. Scendendo nel dettaglio, secondo le ultime anticipazioni americane, Bill informa la giovane Forrester che qualora decidesse di denunciare alle forze dell’ordine Sheila, porterà alla luce un segreto del passato.

Lo Spencer si riferisce al momento in cui, anni fa, Taylor gli sparò mettendo a rischio la sua vita. Per il sentimento che nutriva nei confronti di Steffy, Bill decise di non sporgere denuncia. Ora è disposto a farlo per proteggere Sheila. Così, Steffy si ritrova a dover prendere la triste decisione di non denunciare la Carter, ricercata dalla polizia.

Cosa accade a questo punto? Brooke e Taylor mettono da parte le loro divergenze e smettono di lottare per Ridge. Tra loro nasce una vera e propria amicizia, che spegne il fuoco della rivalità. Ed ecco che Brooke giura che farà di tutto per aiutare Taylor nella lotta contro Sheila. Sarà lì per lei in ogni momento, proprio come ha intenzione di fare Steffy.

Quest’ultima vuole sostenere sua mamma e permetterle di superare questa terribile crisi. Di certo, Sheila e Bill riescono a sconvolgere la vita di Taylor, che potrà contare sull’aiuto non solo della figlia, ma anche delle Logan! Ci sarà un momento piuttosto emozionante nelle prossime puntate americane, che vedrà protagoniste Steffy, Taylor e Brooke.

Non importa quanto costerà loro, Steffy e Brooke saranno sempre più sicure della loro scelta di proteggere Taylor e di tenerla fuori pericolo. Sheila sembra essere ormai pronta a scoppiare contro una delle sue nemiche. Si pensa che la sua furia ricadrà su Taylor oppure su Katie. Non resta che attendere per scoprire come andrà a finire!