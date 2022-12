Beautiful anticipazioni, è Bill l’alleato di Sheila! Thomas fatto fuori

Le anticipazioni americane di Beautiful annunciano che Sheila troverà un alleato inaspettato: Bill Spencer! Nelle prossime puntate in onda in America la Carter continuerà a creare tensione per Steffy e John ‘Finn’ Finnegan. Nessuno sa cosa ha intenzione di fare la temutissima dark lady. Sheila si rifiuta di permettere a chiunque di dirle che avvicinarsi a suo figlio e suo nipote Hayes è un compito impossibile. Nelle puntate che stanno andando in onda su Canale 5 Steffy sta ancora tentando di tenere Finn lontano dalla sua mamma biologica.

Nei prossimi episodi anche il pubblico italiano assisterà ai vari colpi di scena con protagonista Sheila. Alla fine, Steffy e Finn riescono a liberarsi della Carter, ma solo per qualche tempo. I protagonisti della soap opera americana credono che Sheila sia morta. Invece ecco che torna in scena, speranzosa di trovare il perdono di suo figlio. Steffy e Finn sono scioccati di rivedere Sheila in casa loro. La dark lady li implora di ascoltarli, in quanto vuole avere la possibilità di essere una nonna per Hayes.

Steffy e Finn nelle prossime puntate americane di Beautiful non permetteranno mai a Sheila di avvicinarsi al loro bambino. I telespettatori vedranno Taylor e Brooke parlare insieme del ritorno della Carter. In particolare, la prima metterà in guardia la Logan, che è stata spesso il bersaglio preferito della dark lady. Anche Bill resterà sbalordito dalla notizia che Sheila è ancora viva.

In questo momento, lo Spencer sta affrontando il suo dramma. Sia Brooke che Katie non sono intenzionate a riavvicinarsi sentimentalmente a Bill, che appare nelle puntate americane sempre più solo. Per questo motivo, il padre di Liam e Wyatt sarà sempre più confuso e fragile. Ebbene nei prossimi episodi in onda in America il pubblico si renderà conto che Bill sta collaborando con Sheila!

Non si sa, attualmente, il motivo che spingerà lo Spencer a diventare un alleato della temutissima dark lady. Bill e Sheila che si alleano è lo scenario peggiore.

Beautiful anticipazioni americane: Thomas diventerà un eroe?

In tutto questo, Thomas pianificherà il suo ritorno e potrebbe essere per lui questa una buona occasione per riscattarsi. Ridge licenzia suo figlio dalla Forrester Creations. Questo accade quando Steffy e Douglas rivelano il suo folle piano contro Brooke. Thomas inizierà ad affrontare le conseguenze delle sue azioni nelle prossime puntate americane.

Il figlio di Ridge sa che merita di essere punito per aver cercato di incastrare Brooke. Ebbene si pensa che Thomas possa diventare presto l’eroe per le famiglie Logan e Forrester, salvando tutti dai folli piani di Sheila e il suo nuovo complice Bill. Il giovane stilista potrebbe aiutare la polizia ad arrestare la Carter. Questo è probabilmente l’unico modo per Thomas di guadagnarsi la fiducia dei suoi cari.

Le anticipazioni americane annunciano che Thomas farà una grande mossa per mantenere la sua famiglia al sicuro. Lo showrunner Brad Bell ha rivelato di recente, secondo quanto si legge su CelebDirtyLaundry, che Thomas riuscirà a riscattarsi!