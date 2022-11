Beautiful anticipazioni, Steffy e Douglas demoliscono Thomas!

Le anticipazioni americane di Beautiful segnalano la svolta per Thomas, che mette in atto un piano per sabotare il ritorno di fiamma tra Ridge e Brooke. Sta accadendo di tutto nelle puntate che stanno andando in onda in America in queste settimane. Steffy scopre finalmente che suo fratello non è cambiato, come tutti pensavano. Il pubblico di Canale 5 deve ancora assistere al momento in cui Thomas scopre il folle piano di Sheila contro Brooke.

Il figlio di Ridge chiede alla Carter di mantenere le distanze dalla Logan, ma il suo silenzio sulla questione porta a dei risultati drammatici per Steffy. Fortunatamente la Forrester riesce a uscirne fuori insieme a Finn e tra Ridge e Brooke torna il sereno. La pace per i Bridge dura ben poco, in quanto Steffy e Thomas tentano di riportare il loro papà a fianco a Taylor, sempre convinti che la Logan non sia la donna giusta per lui.

Me mentre Steffy agisce in modo più o meno corretto per permettere ai suoi genitori di tornare insieme, Thomas nelle puntate americane di Beautiful mette in atto un piano che porta Ridge a lasciare Brooke! Improvvisamente si presentano a casa del giovane stilista gli assenti sociali, che hanno intenzione di metterlo alla prova sul suo rapporto con il figlio Douglas.

Tutti i protagonisti iniziano a chiedersi chi potrebbe aver agito alle spalle di Thomas e tutti i sospetti finiscono su Brooke. Il figlio di Ridge approfitta della situazione per mettere in atto il suo piano. Attraverso un’applicazione presente sul cellulare del piccolo Douglas, Thomas fa delle modifiche utilizzando la voce di Brooke, facendola passare come colei che ha chiamato gli assistenti sociali alle spalle di Ridge.

Quest’ultimo vede questo gesto come un tradimento. Ridge lascia così Brooke e torna con Taylor, a cui fa la sua proposta di matrimonio. E proprio quando i due stanno per convolare a nozze Steffy scopre tutto!

Beautiful anticipazioni americane: Steffy smaschera Thomas

Il piccolo Douglas confessa a Steffy ogni cosa. La giovane Forrester scopre così che suo fratello ha agito alle spalle di tutti. La stilista non vuole che i suoi genitori tornino insieme attraverso una menzogna e così decide di svelare tutto a Taylor, proprio il giorno del matrimonio. Steffy è furiosa con Thomas, soprattutto perché ha messo in mezzo a tutto questo suo figlio.

Taylor è sconvolta di fronte a questa notizia e Thomas tenta di farla riflettere. A detta sua dovrebbe solo sposare Ridge e dimenticare tutto, comportandosi come se nulla fosse accaduto. Al contrario, Steffy invita sua madre a fare la cosa giusta e ad assicurarsi che suo padre conosca tutta la verità prima di convolare a nozze. Taylor non sa proprio cosa fare e è molto combattuta.

Cosa accadrà nelle prossime puntate americane? Steffy insegna a Douglas come riprodurre le registrazioni sul suo cellulare che rappresentano una prova del piano messo in atto da Thomas. Dunque, si pensa che proprio il bambino riuscirà a mettere finalmente suo padre con le spalle al muro. Di sicuro Steffy e Douglas stanno già riuscendo nella loro impresa.

Ridge scoprirà infatti il losco piano di Thomas contro Brooke ed esploderà contro di lui. Il Forrester si sentirà tradito, perché ha sempre difeso suo figlio e si è sempre detto convinto del suo cambiamento. Chiaramente lo stilista dovrà anche decidere cosa fare con il matrimonio con Taylor. Deciderà di abbandonarla per tornare da Brooke?

La Logan non sa nulla di tutto questo e, nel frattempo, continuerà a ricevere il sostegno delle sue sorelle Donna e Katie in questo momento difficile. Di sicuro il giorno del matrimonio di Ridge e Taylor non sarà affatto sereno. Il Forrester si renderà conto con amarezza di aver trattato male Brooke senza alcun motivo e questo potrebbe portarlo a chiedere alla madre dei suoi figli del tempo per pensare.