Beautiful anticipazioni, Ridge sceglie Taylor! Addio a Brooke (video)

Le anticipazioni americane di Beautiful annunciano che Brooke e Ridge si lasceranno! Arriverà la rottura per i Bridge e andrà tutto secondo i piani di Steffy e Thomas. Proprio così, perché Ridge e Taylor torneranno insieme! Nelle prossime puntate americane il pubblico assisterà al momento in cui il Forrester dirà alla Logan che la loro storia è ormai da tempo giunta al capolinea. Dietro l’addio tra i due volti storici della longeva soap opera, c’è in realtà un losco piano di Thomas. Quando il suo segreto uscirà allo scoperto (e questo sicuramente accadrà) la situazione per lui questa volta potrebbe davvero complicarsi.

Il promo che anticipa ciò che accadrà nelle prossime puntate di Beautiful in onda in America mostra Ridge e Brooke ad Aspen, dove si trovano anche Taylor e Steffy. La Logan raggiungerà suo marito, in quanto vuole a tutti i costi recuperare il loro matrimonio. Dopo la rottura causata dal subdolo piano di Sheila, i Bridge tornano a formare una coppia. Ridge si rende, però, conto di provare ancora qualcosa per Taylor, appena tornata a Los Angeles. Steffy e Thomas vorrebbero vedere i loro genitori tornare insieme. Così, si scatena una guerra tra Forrester e Logan, con Ridge tra i due fuochi.

Brooke affronterà Ridge ad Aspen perché vorrà conoscere le sue intenzioni. La Logan è sempre stata in grado di riportare lo stilista tra le sue braccia. Questa volta sarà diverso! Il Forrester dirà alla madre di Hope che la loro relazione è finita, facendole presente di aver scelto Taylor. Ridge lascerà andare le mani di Brooke e le dirà addio. A questo punto, la Logan lo implorerà di tornare sui suoi passi, ma senza ottenere il risultato sperato.

Ridge tornerà con Taylor, ufficialmente. Non si sa, però, quanto durerà tra loro visto che quando uscirà fuori il segreto di Thomas cambieranno le carte in tavola. Ma cosa combina il giovane stilista?

Anticipazioni Beautiful: Thomas nasconde il segreto su Brooke

Improvvisamente a casa di Thomas arrivano gli assistenti sociali per controllare come si comporta con il figlio Douglas. Taylor convince il giovane stilista a provare a richiedere l’affidamento esclusivo del bambino, in quanto è lui il suo unico genitore biologico. Si pensa inizialmente che sia Brooke la responsabilità dell’arrivo degli assistenti sociali.

La Logan nega subito di avere a che fare con la chiamata. Ma Thomas riesce a manipolare la situazione usando probabilmente un’applicazione per smartphone che modifica la voce. Ridge si avvicina così sempre di più a Taylor, decidendo di lasciare Brooke consapevole che non potrà mai andare d’accordo con suo figlio.

Beautiful anticipazioni americane: Bill e Katie di nuovo insieme?

Per una coppia che si dice addio, un’altra si ritrova? Com’è possibile vedere nella clip di anticipazioni, Bill cercherà di convincere Katie a dare un’altra possibilità alla loro relazione. La più piccola delle sorelle Logan sarà ancora titubante. Non vorrà rischiare di ritrovarsi ancora una volta con il cuore spezzato per via dei suoi tradimenti con Brooke.

Ma Bill insisterà sul fatto che Brooke è sposata con Ridge. Non saranno ancora a conoscenza degli ultimi sviluppi di Aspen. Dunque, quando i Bridge torneranno a Los Angeles separati cosa accadrà? Bill potrebbe tornare alla carica con Brooke. Attenzione, potrebbe invece dare una conferma d’amore a Katie stando lontano dalla sorella di quest’ultima.