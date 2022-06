Beautiful puntate America, Brooke bandisce Deacon: ma lui non si ferma

La Logan deve prendere un’importanta decisione per far tornare il sereno nel suo matrimonio, ma il suo ex amante non lo accetterà

Brooke e Hope si ritrovano attualmente in disaccordo nelle puntate di Beautiful che stanno attualmente andando in onda in America. In particolare, una decisione che riguarda Ridge e Deacon porta mamma e figlia a litigare. Il Forrester decide di dare un’altra possibilità al suo matrimonio con la Logan, ma a una condizione: che Sharpe non sia onnipresente nelle loro vite. Questo è un ultimatum che Brooke intende accettare, pur di far ritornare il sereno nel suo rapporto con lo stilista.

Per chi non lo sapesse, Brooke e Ridge si lasciano dopo la notte di Capodanno. Per colpa di Sheila, la Logan si ubriaca e finisce per baciare Deacon. Quando il Forrester scopre il piccolo tradimento va su tutte le furie e si rifugia magicamente tra le braccia di Taylor. Ma ecco che, grazie a Steffy, esce fuori la verità sul subdolo piano di Sheila. Così, Ridge decide di fare un passo indietro e di permettere al loro matrimonio di avere un’altra opportunità. Ora, però, Brooke deve far sì che Deacon lasci loro i giusti spazi.

Le anticipazioni americane di Beautiful rivelano che, inizialmente, la Logan appoggia in pieno sua figlia Hope, che vorrebbe permettere a suo padre di presentarsi a casa loro ogni volta che vuole. Ora la situazione è cambiata e Brooke non può più permettersi di schierarsi dalla parte di sua figlia. Il tutto si complica quando la Logan torna a casa e scopre che Deacon, ancora una volta, si è presentato senza preavviso.

Si dice stufa del fatto che Sharpe si presenti ogni volta che ne ha voglia. Non vuole che causi altri problemi con Ridge, così gli fa sapere che non potrà più avere la comodità di presentarsi in casa sua in ogni momento. Non solo, si assicura che Deacon sappia che questa è una sua decisione e non di Ridge. Ma sia Sharpe che Hope sentono che Brooke stia cedendo alle pressioni del Forrester.

Sebbene lei sia apparsa convinta di questa scelta, sembra che Deacon e Hope non vogliano sentire ragioni. Naturalmente, Brooke ci tiene anche a precisare che continuerà sempre a sostenere la loro relazione padre-figlia. Non vuole cercare di interferire tra loro, ma non può lasciare che Deacon salti fuori all’improvviso in casa e infastidisca in continuazione Ridge.

Se Brooke vuole un futuro con lo stilista, allora Deacon deve solo farsene una ragione. Tuttavia, Hope non crede che tutto questo sia giusto. Se non è autorizzato a entrare nella proprietà di Brooke, allora non potrà andare a trovarla e trascorrere del tempo con lei e i bambini lì ogni volta che vorrà.

A questo punto, si accende un scontro. Brooke e Hope si scontrano seriamente, ma sembra che nessuna delle due voglia spostarsi dalla propria posizione. Alla fine, invece, Deacon deve salutare la Logan e andare via.

Brooke fa presente a entrambi che ci sono molti altri luoghi dove potranno incontrarsi tranquillamente. Rimasta sola con Liam, Hope ammette di sentirsi responsabile per i problemi matrimoniali di sua mamma e assicura che non la spingerà a fare altro.

Deacon, al contrario, continua a implorare Brooke, la quale però resta ferma nella sua decisione. Riuscirà Sharpe a farsene una ragione? Sembra impossibile, visto che è anche innamorato della Logan!