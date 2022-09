Beautiful, Thomas terrorizzerà Brooke! Lite con coltelli e un mistero

Beautiful anticipazioni americane: la svolta nella guerra tra Brooke e Thomas. In questi mesi, il figlio di Ridge è riuscito a far cambiare idea un po’ a tutti sul suo conto. Ma ecco che nelle puntate che stanno attualmente andando in onda in America, Brooke si dice certa del fatto che Thomas non sia in realtà mai cambiato. Scendendo nel dettaglio, insieme a Steffy, sta cercando di riportare Ridge tra le braccia di Taylor.

I due fratelli Forrester mettono in atto un piano per eliminare definitivamente la Logan dalle loro vite. Non solo, Thomas sta combattendo per avere la custodia esclusiva di Douglas, in quanto ritiene di essere finalmente pronto a crescerlo da solo senza l’aiuto di Hope e Liam. La situazione, però, peggiorerà per lui di giorno in giorno e nascerà un nuovo mistero nella trama della soap opera americana.

Beautiful anticipazioni americane: Brooke contro tutti, chi chiamerà i servizi sociali?

Nelle prossime puntate americane Thomas e Ridge discuteranno per Brooke. In particolare, il giovane stilista spaventerà la Logan stringendo in mano un coltello. Il tutto accadrà quando i due si confronteranno in una conversazione molto tesa. Proprio in quel momento, Thomas taglierà una mela e Brooke si convincerà del fatto che la stia minacciando con il coltello.

Spaventata, la Logan correrà da Ridge per raccontargli quanto appena accaduto. Attenzione, però, perché sembra proprio che il ragazzo non vorrà in alcun modo spaventare Brooke, semplicemente si ritroverà a tagliare una mela in cucina. Infatti, Ridge vorrà credere che suo figlio sia davvero cambiato e si sentirà parecchio a disagio con Brooke.

La situazione peggiorerà quando Thomas riceverà la visita dei servizi di protezione dei minori. La clip di anteprima settimanale mostra Ridge che affronta Brooke per aver chiamato gli agenti del CPS per far controllare suo figlio. Il Forrester assicurerà ai servizi che non c’è nulla da temere su Thomas e sull’amore che nutre nei confronti di Douglas.

Persino Hope farà fatica a credere che il ragazzo rappresenti una seria minaccia per il bambino, anche dopo aver ascoltato da Brooke la ‘storia del coltello’. Nessuno crederà che Thomas volesse davvero minacciare la Logan durante il loro teso confronto. E, in effetti, pare che non ci sia alcuna minaccia particolare. Nel frattempo, Ridge vorrà scoprire chi ha chiamato i servizi di protezione dei minori.

Ci sarà una discussione padre-figlio in questo caso. Probabilmente, Thomas si dirà certo del fatto che sia stata Brooke a fare questa chiamata. Invece, la Logan negherà fino alla fine di essere lei la responsabile del loro arrivo. Addirittura Ridge cercherà di indagare a fondo e chiederà aiuto a un suo amico (si pensa che si farà aiutare da Charlie Weber).

Le anticipazioni di Beautiful rivelano che qualche tempo prima proprio Brooke ha promesso che avrebbe chiamato gli agenti per far controllare Thomas. Ridge si ricorderà di questo particolare e cercherà, dunque, di capire se sia stata davvero sua moglie a chiamarli. Certo, Brooke negando potrebbe non raccontare tutta la verità dei fatti.

Forse non sarà lei a chiamare i servizi sociali, ma probabilmente saprà chi è stato. Nascerà così un nuovo mistero: sarà Liam a chiedere aiuto agli agenti? In molti credono che sarà proprio il giovane Spencer a mettere in atto questo piano.

Tutto questo potrebbe causare la rottura definitiva tra Ridge e Brooke. Il Forrester non potrebbe mai perdonare a sua moglie un simile gesto. Intanto, la Logan sarà ancora molto scossa dopo quel confronto con Thomas.

Brooke si ritroverà ad avere un acceso scontro anche con sua figlia Hope. Quest’ultima non penserà affatto che Thomas non sia in grado di prendersi cura di Douglas in sicurezza. Dunque, la Logan dovrà lottare contro tutti per portare avanti le sue convinzioni.

E probabilmente avrà dalla sua parte Liam. Sarà lui a chiamare i servizi sociali per controllare Thomas? Non resta che attendere per scoprirlo!