Beautiful anticipazioni, Steffy e Thomas: Hope scopre il losco piano

Nuove anticipazioni americane di Beautiful: Steffy giocherà sporco per dividere Brooke e Ridge. Il subdolo piano che la stilista metterà in atto uscirà allo scoperto ben presto. Ad aiutarla ci penserà Thomas e questo devasterà Hope. Attualmente, nelle puntate in onda in America, le Logan stanno lottando contro i due fratelli Forrester, che intanto hanno il sostegno di Taylor. Aspre liti vedono ancora protagoniste le due eterne rivali, Steffy e Hope, su varie questioni. La prima tra tutte riguarda Brooke e Ridge. Mentre la Forrester appoggia il ritorno di fiamma tra suo padre e Taylor, la giovane Logan continua a sostenere la madre. Non solo, c’è una lotta in corso tra Hope e Thomas: lui vuole avere la piena custodia di Douglas e deciderà, nelle prossime puntate, di farsi aiutare da Carter.

Beautiful anticipazioni americane: Hope farà a pezzi Thomas, Brooke una furia

Quando esce fuori la verità su Sheila, Ridge perdona Brooke e tra loro sembra tornare il sereno. Il Forrester, però, si rende conto di provare ancora qualcosa di molto importante per Taylor. Nonostante ciò, vuole essere fedele a sua moglie. Dopo una delicata conversazione con Taylor, becca Brooke mentre si sta cambiando un tenero abbraccio con Bill, il quale in realtà si sta avvicinando a Li Finnegan. Questo metterà di nuovo a dura prova il matrimonio dei Bridge e, ovviamente, Steffy approfitterà della situazione.

La moglie di Finn metterà in atto una mossa audace per dividerli definitivamente. Ciò accadrà quando Brooke organizzerà una cena romantica per Ridge. Nelle prossime puntate americane di Beautiful, Steffy chiederà l’aiuto di Thomas. La verità verrà presto a galla e Hope non riuscirà a credere che il padre di Douglas abbia davvero agito in modo così losco.

Mentre Hope avrà un duro confronto con Thomas, Brooke lotterà contro Taylor. Le farà presente tutti i metodi usati da sua figlia Steffy per separarla da Ridge. Non solo, ancora una volta, la Logan vorrà avere un faccia a faccia con Thomas e lo otterrà. I due fratelli Forrester, questa volta, andranno troppo oltre nei loro sforzi per rovinare la vita di Brooke.

Ovviamente, il loro obbiettivo non sarà quello di ferirla, ma di certo non si mostreranno dispiaciuti quando ciò accadrà. Pare che Thomas, per aiutare Steffy nel nuovo e folle piano, sfrutterà Douglas. Probabilmente sarà proprio questo dettaglio a mandare su tutte le furie Hope. Il figlio di Ridge potrebbe ricadere nei vecchi schemi e manipolare il figlio per ciò che vuole.

Hope farà a pezzi Thomas nelle prossime puntate americane, in quanto le sembrerà di tornare indietro nel tempo e di essere ancora di fronte al suo lato più subdolo. A questo punto, la situazione peggiorerà e a farne le spesa probabilmente sarà il piccolo Douglas.