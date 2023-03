Le anticipazioni americane di Beautiful annunciano un confronto che segnerà un’importante svolta nella trama. Ebbene questo faccia a faccia avrà come protagonisti, nelle prossime puntate che andranno in onda in America, tra Bill e Liam. I telespettatori sono sempre più convinti che, a questo punto, uscirà fuori un segreto sul marito di Hope, che vede protagonista anche Taylor. Va precisato che gli episodi che vanno in onda negli Stati Uniti presentano una fase della trama che è di circa un anno più avanti di quella che sta andando in onda su Canale 5.

Il pubblico italiano ha appena assistito al ritorno di Taylor, che sembra segnare un altro momento di squilibrio per la coppia composta da Brooke e Ridge. Invece, nelle puntate americane, le due storiche rivali stanno facendo sognare i telespettatori con il loro nuovo legame, davvero inaspettato! A unire Brooke e Taylor è il comportamento di Sheila, la quale si dice pronta a tutto pur di rovinare la vita dei suoi più grandi nemici. E tra questi c’è anche la mamma di Steffy e Thomas.

Ma attenzione, le anticipazioni americane segnalano un altro rapporto che nasce in modo inaspettato, quello tra Bill e Sheila in Beautiful! Lo Spencer, improvvisamente, si avvicina sentimentalmente alla Carter. Tutti tentano di riportarlo sulla retta via, ma nessuno raggiunge il risultato sperato, neppure Katie. Bill appare come una persona squilibrata, pronto a tutto pur di difendere Sheila. Un atteggiamento alquanto strano, soprattutto perché si ritrova a minacciare una delle persone a lui più care, Steffy.

Bill minaccia la giovane Forrester, consigliandole di non far arrestare Sheila, altrimenti lui farà lo stesso con sua mamma. Perché può farlo? Chi segue da anni B&B sa bene che lo Spencer non ha mai denunciato Taylor dopo il tentato omicidio. La Hayes tentò di ucciderlo con una pistola, colpendolo e spedendolo dritto su un letto d’ospedale.

Inizialmente Liam credeva di essere stato lui il responsabile del tentato omicidio, in quanto si ritrovava a vivere una serie di flashback e perché in quel periodo si trovava in conflitto con suo padre. Alla fine, Taylor confessò di essere lei l’autrice del fattaccio. Oggi, però, tutto sembra portare a un’altra verità: Taylor potrebbe anni fa essersi presa la colpa per proteggere la relazione tra Steffy e Liam?

Alcuni dettagli, già qualche settimana fa, hanno fatto ipotizzare questo. Brooke si prende cura di Taylor non appena Steffy riceve la manaccia di Bill. Nessuno, però, capisce perché lo Spencer voglia così tanto stare dalla parte della Carter, dichiarando di provare addirittura amore nei suoi confronti. E se dietro al comportamento di Bill ci fosse un terribile segreto? Oggi si pensa che lo Spencer sia invece cercando di proteggere i suoi cari da Sheila!

Nelle prossime puntate americane di Beautiful, Bill si svelerà solo con Liam! Tra loro ci sarà un confronto che chiarirà ogni cosa e che, secondo quanto riporta SoapDirt, rappresenterà “un punto di svolta nella soap” e “un colpo di scena inaspettato”. Di recente, in un’intervista, l’attore che interpreta lo Spencer – Don Diamont – ha effettivamente svelato che Bill si sente in colpa con tutti per via dei suoi atteggiamenti tenuti in passato.

Non solo, l’interprete ha anche affermato che lo Spencer nutre un senso di protezione per coloro che gli stanno intorno. Una sorta di sacrificio quello che starebbe facendo Bill per proteggere e difendere le persone a cui tiene. Dietro il suo strano e squilibrato atteggiamento ci potrebbe essere l’intenzione di tenere lontana Sheila dalla verità sul suo tentato omicidio, che potrebbe non essere stato commesso da Taylor, bensì da Liam!

Un segreto che per anni pare sia rimasto nascosto. All’epoca dei fatti, per il bene che prova nei confronti di Steffy, Bill decise di non denunciare Taylor, la quale lasciò Los Angeles per riprendersi. Forse, in realtà, la denuncia non arrivò perché la Hayes non era la vera responsabile. Questo andrebbe anche a spiegare quegli strani flashback che Liam ebbe per molto tempo.

I telespettatori sono scatenati negli Stati Uniti. Non vedono l’ora di scoprire la verità sullo strano comportamento di Bill. E c’è chi ipotizza che, in realtà, lo Spencer potrebbe avere un grave problema di salute, come un tumore al cervello. Non resta che attendere le anticipazioni americane per scoprire la verità!