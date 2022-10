Beautiful anticipazioni: Sheila è davvero la madre di Finn? La storia

Le puntate andate già in onda in America svelano tutta la verità sul ritorno della Carter a Los Angeles e la reazione di Steffy

Le anticipazioni americane di Beautiful hanno annunciato l’arrivo di Sheila, mamma di Finn, ormai da tempo. Il pubblico di Canale 5 deve ancora assistere al ritorno in scena della famosa e temutissima dark lady di Los Angeles. I telespettatori che da anni seguono le vicende delle famiglie Forrester e Logan sanno benissimo che la Carter è una persona molto abile quando si tratta di subdoli piani e menzogne. Per questo, in America inizialmente qualcuno si è chiesto: Sheila è davvero la mamma di Finn o sta mentendo per ottenere uno dei suoi obbiettivi?

Anticipazioni Beautiful, Sheila: tutta la storia su Finn e non solo

Si tratta di una vendetta contro i Forrester visto che Steffy è appena diventata la moglie di John Finnegan? La risposta è no, in quanto Sheila è la madre biologica di Finn. A provarlo ci pensa più avanti Jack Finnegan, il quale non può fare altro che confermare al figlio come stanno le cose. Finn crede che la mamma naturale sia Li Finnegan. In realtà, Jack ebbe una breve relazione con Sheila, che lo rese padre per la prima e unica volta. La Carter, da sempre una persona instabile, non era in grado di crescere un figlio. Così il signor Finnegan decise di crescere insieme a sua moglie Li, che lo perdonò, John.

Nelle puntate di Beautiful di questa settimana finalmente i telespettatori potranno assistere al colpo di scena. Sheila arriva in casa Forrester mentre tutti stanno festeggiando felici il matrimonio di Steffy e Finn. Confessa subito al giovane medico che è lei la sua vera madre naturale. Ovviamente, questa confessione sconvolge parecchio John Finnegan, che non immaginava minimamente tutta questa storia.

I Forrester e le Logan si schierano immediatamente contro Sheila, con Steffy che in modo abbastanza forte le ordina di andare via. La dark lady è così costretta a lasciare villa Forrester e anche Finn nello sconforto totale. Da questo momento in poi, il medico non sa come agire. Vorrebbe conoscere la sua madre biologica, ma allo stesso tempo non vuole deludere Steffy.

Infatti, la figlia di Ridge vieta a Finn di vedere Sheila, cercando di fargli capire che è una persona pericolosa anche per la vita del loro bambino, Hayes. Bisognerà fare attenzione a ciò che accade nelle settimane successive. La Carter non ha alcuna intenzione di farsi da parte e a, un certo punto, mostra a Finn la sua vera natura e il suo lato più oscuro. Non solo, mette in atto un piano contro Brooke!

Steffy e Finn rischiano di morire per mano di Sheila e la situazione precipita col passare del tempo. Nelle puntate americane attualmente, in onda la Carter sta tentando di nascondersi a Los Angeles sfruttando la sua amicizia con Deacon! In queste settimane, il pubblico di Canale 5 assisterà ad altri due grandi ritorni: Sharpe e Taylor.