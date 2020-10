Beautiful: anticipazioni puntate italiane dal 17 al 23 ottobre 2020

Svolta a Beautiful nel rapporto tra Hope e Flo. Le cugine ritrovate hanno un duro scontro dopo che viene a galla la verità sulla piccola Beth/Phoebe. Hope non è disposta a perdonare la figlia di Storm Logan. Flo, dal cantuo suo, è provata dalla situazione e si prepara al carcere. Dopo l’arresto di Reese Buckingham, Ridge segnala alle forze dell’ordine anche il coinvolgimento di Flo. Intanto Thomas Forrester torna a farsi vivo: lo stilista coglie di sorpresa Hope. I due si incontrano casualmente a casa di Steffy e Thomas implora la moglie di non abbandonarlo. Nasce tra Thomas e Hope un’accesa discussione nella quale si intromette Brooke, che spinge il figliastro giù dalla scogliera. Scopri le anticipazioni di Beautiful giorno per giorno su Gossipetv!

Sabato 17 ottobre

Flo è distrutta dalla situazione e cerca di difendersi dalle accuse di rapimento e frode, ma la famiglia Forrester segue la linea della tolleranza zero.

Domenica 18 ottobre

Billy, Wyatt e Liam sono irremovibili: non hanno alcuna intenzione di perdonare Flo. Justin avvia le pratiche per l’annullamento del matrimonio tra Hope e Thomas.

Lunedì 19 ottobre

Ridge e Brooke sono preoccupati per la scomparsa di Thomas. Il detective Sanchez riapre le indagini sulla morte di Emma Barber.

Martedì 20 ottobre

La piccola Beth è tornata a casa con Hope e Liam. Hope è contenta dell’annullamento del matrimonio con Thomas e lo affronta per telefono dicendogli che tra loro è finita.

Mercoledì 21 ottobre

Thomas non risponde al telefono e Ridge è molto preoccupato. Il ragazzo, dopo la conversazione telefonica con Hope, è sprofondato nella depressione e nella paranoia.

Giovedì 22 ottobre

Douglas è stato portato a casa dei nonni perché nessuno riesce a trovare Thomas. Ridge è molto preoccupato per il figlio e del suo futuro sempre più a rischio.

Venerdì 23 ottobre

Thomas, con uno stratagemma, fa portare Douglas a casa di Vinny per poi accusarlo in modo molto aggressivo di aver causato la sua infelicità.

Beautiful anticipazioni puntate italiane: Flo in carcere, Hope lascia Thomas

Dopo aver riabbracciato la piccola Beth, Hope affronta a Beautiful la cugina ritrovata Flo. La Logan taglia completamente i ponti con la ragazza e lo stesso fanno Brooke, Donna e Katie. In un secondo momento Flo viene arrestata e finisce in carcere. Thomas, invece, finisce in coma. Il ragazzo cade giù dalla scogliera dopo un confronto con Hope: a spingerlo Brooke. Per diversi giorni il giovane Forrester combatte tra la vita e la morte.