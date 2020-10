Beautiful anticipazioni, dove si trova Thomas: il piano per riprendersi Hope

Che fine ha fatto Thomas di Beautiful? Lo stilista, figlio di Ridge e Taylor, è fuggito via quando Hope e Liam hanno scoperto la verità sulla piccola Beth. Nelle puntate italiane della soap opera Ridge cerca per giorni di contattare Thomas ma il ragazzo sembra completamente svanito nel nulla. In realtà lo stilista trova rifugio a casa di Vinny, dove progetta un piano per riprendersi Hope. Thomas è ormai ossessionato dalla Logan e cerca un modo per riconquistarla nonostante le bugie e i segreti. L’amico Vinny consiglia a Thomas di lasciar perdere Hope e di andare avanti con la propria vita ma Forrester resta fermo sulle sue idee. Nel frattempo le forze dell’ordine arrestano Flo Fulton e il detective Sanchez tempesta di chiamate Thomas, che sembra coinvolto nello scambio delle culle. Thomas non risponde neppure alle telefonate della polizia ma prova a contattare Hope, tornata tra le braccia di Liam Spencer.

Beautiful anticipazioni: che fine ha fatto Thomas Forrester

Thomas non risponde alle chiamate né di Ridge né del detective Sanchez. Forrester telefona però ad Hope, ribadendo per l’ennesima volta il suo grande amore. La Logan, di tutta risposta, annuncia che sono state avviate le pratiche dell’annullamento del suo matrimonio (mai consumato). Successivamente, con la complicità di Amelia Thomas incontra Douglas, che rimprovera aspramente per quanto fatto ai suoi danni. In un secondo momento Thomas si presenta a casa di Steffy dove Hope passa a prendere le ultime cose di Beth. I due sono soli e Forrester implora la moglie di non lasciarlo. Thomas stringe con violenza i polsi della Logan quando improvvisamente sopraggiunge Brooke che spinge il figlio di Ridge giù dalla scogliera.

Beautiful anticipazioni: Thomas Forrester finisce in ospedale

Un gesto rabbioso, quello di Brooke, che ha delle conseguenze non indifferenti: Thomas finisce infatti in coma. Una situazione che mette in crisi il matrimonio tra Brooke e Ridge. Quando si risveglia dal coma Thomas protegge Brooke assicurando al detective Sanchez che il suo è stato un incidente e che nessuno lo ha deliberatamente spinto. Sanchez torna quindi a concentrarsi sulla morte di Emma Barber ma non trova prove sufficienti per incastrare Thomas. A differenza di Flo e Reese Thomas non finisce in carcere.

Beautiful anticipazioni: Hope e Liam tornano insieme

Mentre Thomas è in coma, Hope e Liam tornano ufficialmente insieme a Beautiful. I due si ricongiungono con la figlia Beth e accolgono nella loro famiglia pure il piccolo Douglas.