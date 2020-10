Beautiful, Hope scopre che Beth è viva: Thomas NON viene arrestato

Hope Logan scopre finalmente la verità a Beautiful: la figlia Hope non è morta ma è stata rapita dal dottor Reese e poi venduta a Steffy, che l’ha ribattezzata col nome di Phoebe, come la gemella defunta. Hope scopre tutto grazie al piccolo Douglas e a Liam. In silenzio è invece rimasto Thomas che ha usato questo segreto per avvicinarsi ancora di più alla Logan fino a sposarla. Ora che tutte le carte sono scoperte, cosa succede a Thomas? Lo stilista finisce finalmente in carcere anche per la morte di Emma Barber? Non proprio: Thomas può tornare alla sua quotidianità seppur con alcune differenze. Leggi le anticipazioni su Gossipetv!

Beautiful anticipazioni: Thomas non va in carcere quando Hope e Liam si riprendono Beth, cosa succede davvero

Dopo aver preso a pugni Liam Spencer, Thomas Forrester scappa via dalla Forrester Creations. Grazie alla complicità dell’amico Vinny lo stilista fa perdere le sue tracce. Thomas si nasconde nell’appartamento del ragazzo senza avvertire nessuno della sua famiglia. Nel frattempo Flo viene arrestata e anche il detective Sanchez si mette alla ricerca di Thomas per chiarire le dinamiche della morte di Emma Barber dopo le segnalazioni di Xander. Ridge difende il figlio mentre Brooke è preoccupata per Hope e per una eventuale vedetta di Thomas. Quest’ultimo continua a non rispondere alle chiamate del padre e neppure a quelle della polizia. Thomas chiama però Hope, ribadendo per l’ennesima volta il suo grande amore. La Logan, di tutta risposta, annuncia che sono state avviate le pratiche dell’annullamento del suo matrimonio. Con la complicità di Amelia Thomas incontra poi il figlio Douglas, che rimprovera aspramente per quanto fatto ai suoi danni.

Beautiful anticipazioni: Brooke spinge Thomas giù dalla scogliera per salvare la figlia Hope

Dopo un duro confronto con Douglas, Thomas si presenta a casa di Steffy dove Hope è passata a prendere le ultime cose di Beth. I due sono soli e Forrester implora la moglie di non firmare le carte dell’annullamento. Thomas stringe con violenza i polsi della Logan quando improvvisamente sopraggiunge Brooke che spinge il figlio di Ridge giù dalla scogliera. Un gesto rabbioso che ha delle conseguenze non indifferenti: Thomas finisce infatti in coma. Una situazione che mette in crisi il matrimonio tra Brooke e Ridge. Quando si risveglia dal coma Thomas protegge Brooke assicurando al detective Sanchez che il suo è stato un incidente e che nessuno lo ha deliberatamente spinto. Sanchez torna quindi a concentrarsi sulla morte di Emma Barber ma non trova prove sufficienti per incastrare Thomas.

Beautiful anticipazioni: l’accordo tra Flo e Ridge per salvare Thomas Forrester

Mentre Thomas è in ospedale, Flo Fulton è in carcere. La figlia di Storm è pronta a fare il nome di Thomas in fase di processo ma l’intervento di Shauna e Ridge cambia la situazione. Dopo aver chiesto invano l’aiuto di Quinn, Shauna ottiene la clemenza di Ridge. Pronto a tutto pur di salvare il figlio, Ridge stringe un accordo di immunità con Flo, che riesce così ad uscire dal carcere. L’unico a pagare per lo scambio delle culle è dunque solo Reese, che ha inventato questo diabolico piano per sanare i suoi vecchi debiti di gioco.