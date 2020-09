Cosa succede a Flo di Beautiful quando Hope scopre la verità su Beth

Manca davvero poco a Beautiful: Hope sta per scoprire la verità sulla figlia Beth. Gran parte del merito va al piccolo Douglas che, dopo aver origliato una conversazione del padre Thomas, corre ad informare dei fatti Hope e Liam. Decisivo pure l’intervento di quest’ultimo: in seguito al matrimonio di Hope e Thomas ha iniziato a indagare su Flo, insospettito da alcuni comportamenti strani della ragazza. Liam e Hope scoprono che Beth non è morta e che in realtà è stata inconsapevolmente adottata da Steffy con la complicità della madre Taylor. Una volta appresa la verità Hope e Liam si riprendono la loro bambina, lasciando Steffy alquanto scossa e devastata. Non solo: la Logan molla su due piedi Thomas, che era a conoscenza di tutto, e ritorna tra le braccia di Spencer. E Flo invece? Cosa accade alla Fulton, che ha da poco scoperto di essere l’erede di Storm Logan? La situazione per la ragazza si complica parecchio…

Beautiful anticipazioni: cosa succede a Flo Fulton e Zoe Buckingham

Messa alle strette da Liam – che ha scoperto che non esiste nessun certificato di nascita a Las Vegas – Flo si confida con Wyatt. La Fulton, dopo mesi di lacrime e silenzi, svela tutta la verità al suo fidanzato. Spencer, ovviamente, è devastato e corre da Sally a chiedere scusa per il modo in cui l’ha trattata nell’ultimo periodo. Proprio come la Spectra, anche Flo ha mentito a Wyatt. Subito dopo Flo si reca alla Forrester Creations e informa Ridge e Brooke della situazione. Durante il confronto è presente Zoe, che conferma lo scambio delle culle ideato dal padre Reese. Ridge allerta subito le forze dell’ordine e Reese, scappato in Inghilterra, viene fermato a Londra. Successivamente Forrester licenzia Zoe e pure Xander, nel frattempo rientrato a Los Angeles dopo che la cugina Maya l’ha informato della vicenda.

Beautiful anticipazioni: Flo viene arrestata per lo scambio delle culle

Dopo aver riabbracciato la piccola Beth, Hope affronta la cugina ritrovata Flo. La Logan taglia completamente i ponti con la ragazza e lo stesso fanno Brooke, Donna e Katie. In un secondo momento Flo viene arrestata e finisce in carcere. Dalla parte della Fulton la madre Shauna che, rientrata in città, chiede aiuto all’amica di vecchia data Quinn. La moglie di Eric si rifiuta e si schiera dalla parte della sua famiglia, parte lesa di tutta questa storia. Shuana cerca allora appoggio in Ridge. Flo potrebbe mettere in mezzo Thomas in fase di processo: la Fulton è infatti decisa a fare il nome di Forrester, che era a conoscenza del segreto e ha fatto più di una minaccia. Pronto a tutto pur di salvare il figlio, Ridge stringe un accordo di immunità con Flo, che riesce così ad uscire dal carcere. L’unico a pagare per lo scambio delle culle è dunque solo Reese, che ha inventato questo diabolico piano per sanare i suoi vecchi debiti di gioco.

Beautiful anticipazioni americane: la situazione di Flo oggi

Nelle attuali puntate americane di Beautiful Flo è tornata alla sua quotidianità. Ha ripreso in mano la sua relazione con Wyatt dopo un lungo tira e molla che ha coinvolto anche Sally Spectra. Flo ha riallacciato i rapporti pure con le zie Donna e Katie. Nessuna pace invece con Brooke, Hope e Steffy, ancora molto arrabbiate con Flo.