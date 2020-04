Beautiful anticipazioni dall’America: Hope ritrova Beth, cosa succede alla cugina Flo

Nelle puntate italiane di Beautiful Hope e Flo hanno appena scoperto di essere cugine. La figlia di Brooke è ancora all’oscuro del piano malefico messo in piedi dalla Fulton e dall’amico Reese. E va avanti così per diverso tempo: bisogna attendere almeno altri 5/6 mesi prima di poter rivedere di nuovo Beth/Phoebe tra le braccia di Hope. Quest’ultima scopre tutto grazie a Douglas, il figlio di Thomas e Caroline che casualmente intercetta una telefonata tra il padre e Flo. Una volta appresa la verità Hope si riprende la sua primogenita, con grande dolore di Steffy, che per mesi è stata la madre adottiva della neonata. E, inevitabilmente, tutto questo porta Hope ad allontanarsi da Flo, con la quale aveva instaurato fin da subito una certa sintonia.

Flo in carcere a Beautiful: Hope e Brooke tagliano i ponti con la figlia di Storm Logan

Dopo che la verità su Beth viene a galla Flo finisce in carcere. La ragazza resta in gattabuia solo per qualche giorno: riesce ad uscire grazie ad un accordo di immunità in cambio di informazioni contro Reese. Il dottore nonché padre di Zoe viene dunque arrestato a Londra, dove è scappato dopo aver venduto la figlia di Hope e Liam a Steffy Forrester. Una volta fuori dalla prigione Flo cerca di ricucire i rapporti con la famiglia Logan ma riesce a trovare solo la clemenza di Donna e Katie. Hope e Brooke decidono infatti di tagliare i ponti con la figlia di Storm Logan.

Flo e Wyatt insieme nonostante tutto: Hope e Liam si sposano di nuovo

Fuori dal carcere Flo riprende la sua relazione con Wyatt Spencer, che nel frattempo ha mollato Sally Spectra, mentre Hope ritrova Liam. I due si lasciano momentaneamente a causa di Thomas, ancora ossessionato dalla Logan. Ma alla fine i Lope – come li chiamano i fan – riescono a tornare insieme e a sposarsi per l’ennesima volta.