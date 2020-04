Beautiful anticipazioni americane: la situazione tra Flo e Wyatt

Beautiful anticipazioni dall’America: Flo e Wyatt non sono fratelli e stanno insieme

Si allunga sempre più il divario tra le puntate italiane e le puntate americane di Beautiful. Ad oggi è di circa 8-9 mesi, a causa della scelta Mediaset di trasmettere praticamente 10 minuti al giorno di ciascun episodio. Nonostante questo gli italiani sono affezionati a Brooke e compagni e quotidianamente più di 3 milioni di telespettatori seguono le vicende della Forrester Creations. Tra le trame più interessanti dell’ultimo periodo l’ingresso di Flo Fulton, che ha aiutato il dottor Reese a vendere la piccola Beth, la figlia di Hope e Liam, a Steffy. Flo è rimasta a Los Angeles dopo aver ritrovato l’ex fidanzato di liceo Wyatt Spencer. Quest’ultimo la spinge a cercare il suo padre biologico, che non ha mai conosciuto, e viene a galla che potrebbe trattarsi di Bill Spencer, già padre ritrovato di Wyatt. Dunque Flo e Wyatt sono fratelli? Assolutamente no! E in America i due sono tornati ad amarsi alla luce del sole…

Il padre di Flo è Storm Logan, il fratello di Brooke, Katie e Donna

Il padre di Flo Fulton è Storm Logan, il fratello deceduto di Brooke, Katie e Donna. La ragazza è quindi cugina di Hope, Rick, RJ, Bridget, Marcus e Will. Dopo aver scongiurato l’ipotesi incesto, Flo e Wyatt cominciano a frequentarsi in maniera assidua. E tra una confidenza e un vecchio ricordo riesplode la passione tra i due. Non dobbiamo però dimenticare Sally Spectra, che è ancora la fidanzata ufficiale di Spencer Junior…Ebbene, per le prossime puntate italiane di Beautiful ci attende un lungo triangolo amoroso (com’è nello stile della soap opera) che continua tutt’oggi in America. Nelle ultime puntate americane Wyatt ha scelto, dopo tanti dubbi e tormenti, di stare accanto a Flo ma l’improvvisa malattia di Sally cambia le carte in tavola.

Sally Spectra finge di stare male per riprendersi Wyatt

In accordo col suo medico di fiducia Sally finge di avere una brutta malattia che non le lascia troppo tempo per vivere. Questo spinge Wyatt a lasciare momentaneamente Flo per stare vicino a Sally. Ma la verità, soprattutto a Beautiful, viene sempre a galla e alcuni comportamenti di Sally spingono Flo a indagare meglio sulla faccenda…