Beautiful anticipazioni: Flo e Wyatt fratelli? Non è come sembra

Beautiful anticipazioni: chi è il padre di Flo? Shauna mette in mezzo Bill Spencer

Incesto a Beautiful? Così pare nelle prossime puntate italiane, che introducono un nuovo personaggio: Shauna Fulton. Si tratta della madre di Flo, la ragazza arrivata a Los Angeles per aiutare il dottor Reese Buckhingam a vendere Beth, la figlia di Hope e Liam che tutti credono morta. Dopo aver venduto la bambina a Steffy, Reese è volato a Londra mentre Flo ha scelto di restare in California. Scelta dipesa in parte dall’incontro con Wyatt, suo ex fidanzato di liceo. I due ritrovano la vecchia alchimia e il giovane spinge Flo a mettersi sulle tracce del padre biologico. La Fulton, proprio come Wyatt, è cresciuta solo ed esclusivamente con la madre. Quest’ultima appare in città dopo la telefonata di Flo, nella quale le chiedeva spiegazioni sull’uomo con il quale l’ha concepita.

Flo è figlia di Bill Spencer? Il confronto tra Shauna e Quinn

Shauna si precipita a Los Angeles, determinata a non dire a Flo chi sia il padre. L’incontro con Quinn, vecchia amica di Las Vegas, cambia però tutto. La designer di gioielli rivela a Shauna che Wyatt ha ritrovato il padre biologico, Bill Spencer, e la sua vita è cambiata. Tale rivelazione manda in tilt Shauna: anni fa anche la Fulton ha avuto una notte di passione con Bill. Il milionario era solito divertirsi a Las Vegas e ha trascorso una serata di fuoco con Shauna. Che è convinta che Flo sia figlia di Bill e, considerandolo una persona spregevole, l’ha sempre tenuto lontano dalla figlia. Dunque, secondo Shauna Flo e Wyatt potrebbero essere fratelli e un loro nuovo riavvicinamento – dopo quello che c’è stato anni prima a scuola – preoccupa la donna, che avvisa subito i diretti interessati.

Bill e Wyatt scoprono la verità: Flo fa parte della famiglia Logan

Oltre a Wyatt e Flo, anche Bill viene a sapere delle affermazioni di Shauna a Beautiful. Spencer non ricorda la donna e crede che sia solo l’ennesima persona in cerca di denaro facile. Ma Bill, per rispetto di Wyatt, vuole andare fino in fondo e così si sottopone al test del DNA. Che dà esito negativo: Flo non è figlia di Bill. La realtà dei fatti emerge subito dopo: la Fulton è figlia di Storm Logan, il fratello di Brooke, Katie e Donna. Dunque è cugina di Hope, Rick, Bridget, RJ, Will, Marcus.

Flo Fulton e Hope Logan amiche e cugine a Beautiful

In seguito a questa importante scoperta Flo viene accolta a braccia aperte nella famiglia Logan. E instaura un legame ancora più forte con Hope, con la quale è entrata in sintonia fin dal primo incontro. Grazie a questo rapporto Flo ottiene pure un lavoro alla Forrester Creations ma quando la moglie di Liam scopre la verità su Beth/Phoebe le cose cambiano velocemente…