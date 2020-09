Beautiful anticipazioni, Hope riabbraccia Beth: che fine fa Douglas

Finalmente Hope Logan può riabbracciare la figlia Beth a Beautiful. Dopo mesi di dolore e lacrime la Logan scopre che la bambina non è mai morta ma che è finita inconsapevolmente tra le braccia di Steffy. La Forrester, proprio come Hope, è stata vittima del losco piano di Reese Buckingham, che ha fatto tutto per ottenere un ingente somma di denaro e sanare vecchi debiti di gioco. Hope scopre la verità grazie al piccolo Douglas, il figlio di Thomas e Caroline. Quando le parole del bambino vengono confermate da Flo – che ha finto di essere la madre biologica di Beth/Phoebe – Hope e Liam si riprendono la loro erede e tornano insieme. Un risvolto che colpisce Steffy, che è stata la madre adottiva di Beth per un lungo periodo. Hope, Liam e Beth sono finalmente una famiglia: ma che fine fa il piccolo Douglas? Scoprilo su Gossipetv!

Beautiful, cosa succede a Douglas quando Hope e Liam scoprono che Beth è viva

Dopo la grande rivelazione sul destino di Beth, Douglas continua ad essere un personaggio ricorrente a Beautiful. Il piccolo Forrester non viene messo in disparte, anzi. Continua ad essere protagonista attivo delle vicende di casa Logan-Spencer. Quando Hope scopre che Thomas era a conoscenza del segreto di Beth firma immediatamente le carte del divorzio. Non solo: la Logan decide di prendere con sé Douglas, con il quale c’è un legame profondo e sincero. Per il bambino Hope è a tutti gli effetti una madre e nutre sentimenti sinceri per la ragazza. Approfittando dei problemi mentali di Thomas Hope riesce a diventare la tutrice legale di Douglas. E sì, perché le follie di Thomas non sono finite qui: il figlio di Ridge e Taylor è ossessionato da Hope e pure dopo il ritrovamento di Beth fa il possibile per riavere la Logan.

Beautiful anticipazioni: Douglas diventa a tutti gli effetti figlio di Hope Logan

Douglas torna poi al centro della scena quando Thomas Forrester decide di sposare Zoe Buckingham. Alla Forester Creations lo stilista seduce la modella e i due arrivano addirittura all’altare. In realtà non è altro che una mossa di Thomas per far ingelosire Hope, ormai felice con Liam. Douglas, dal canto suo, teme che col matrimonio di Thomas e Zoe Hope possa perdere la sua custodia. Ma di fatto non è così: Hope interrompe le nozze tra Thomas e Zoe e la promessa sposa, che capisce di essere stata presa in giro, fugge via.