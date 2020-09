Beautiful: cosa succede tra Liam e Hope quando scoprono che Beth è viva

È tempo di rivelazioni a Beautiful. Grazie al piccolo Douglas Liam e Hope scoprono finalmente che la figlia Beth è viva. La bambina è stata rapita dal dottor Reese – che ha approfittato dello svenimento di Hope subito dopo il parto – per sanare alcuni debiti di gioco. Il medico, padre della modella della Forrester Creations Zoe, l’ha venduta a Taylor e Steffy con la complicità di Flo. La finta morte di Beth ha cambiato le vite di Hope e Liam: la Logan ha scelto di allontanarsi dal marito in favore di Steffy, Kelly e Phoebe. Ma ora che il segreto è stato svelato e tutto sta per cambiare. Hope e Liam si riprendono la loro bambina – lasciando Steffy distrutta per l’intera faccenda – e tornano insieme. Hope firma subito l’annullamento del matrimonio con Thomas Forrester, che di fatto non è stato consumato. Lo stilista, intanto, scappa via, intimorito dalla faccenda. Thomas era a conoscenza del segreto di Flo e ha più volte minacciato la Fulton, Zoe e Xander. Senza dimenticare la morte di Emma Barber, che ha visto Thomas in prima linea anche se non ci sono prove sufficienti per incastrarlo.

Beautiful anticipazioni: Hope e Liam tornano insieme grazie alla figlia

Quando Hope scopre la verità sulla figlia Beth a Beautiful giura amore eterno a Liam Spencer. I due tornano dunque a fare coppia, ricomponendo la loro famiglia. Famiglia di cui ora fa parte pure Douglas, legato sia a Hope sia a Liam. La Logan e Spencer decidono di prendere il bambino sotto la loro tutela data l’instabilità mentale di Thomas. Forrester è decisamente ossessionato da Hope e nelle puntate americane della soap arriva addirittura a sposare Zoe pur di far ingelosire la figlia di Brooke. A Douglas viene dato un compito speciale: quello di officiare il matrimonio – l’ennesimo! – tra Hope e Liam, che tornano così ad essere marito e moglie.

Beautiful anticipazioni: Hope e Liam di nuovo sposi, Steffy resta solo

Al contrario di Hope e Liam, nelle attuali puntate americane di Beautiful Steffy Forrester è sola. La giovane si occupa della figlia Kelly, anche se un incidente in moto mette a rischio la sua stabilità mentale e fisica. Durante il periodo in ospedale è Hope a occuparsi della sorellina di Beth, mandando così in crisi Steffy, che ha paura di perdere un’altra persona a cui tiene molto. Steffy soffre infatti molto per la perdita di Beth/Phoebe alla quale ha fatto da mamma per diversi mesi.