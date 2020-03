Chi è il piccolo Douglas in Beautiful: 3 cose da sapere sulla sua storia

Douglas di Beautiful, la storia completa fino ad oggi: chi sono i genitori, quando è nato e chi è l’attore che lo interpreta

Tra le new entry delle puntate italiane di Beautiful c’è anche il piccolo Douglas. In realtà per gli appassionati della soap opera americana è una vecchia conoscenza. Il bambino è apparso per la prima volta tanti anni fa – quando è stato oggetto di contesa tra Ridge e Thomas Forrester – per poi ritornare più grande in seguito alla morte della madre Caroline. A prestargli il volto il talentuoso Henry Joseph Samiri, classe 2013, alla sua prima esperienza da attore.

Douglas è figlio di Caroline e Thomas ma Ridge finge inizialmente di essere il padre del bambino

Douglas nasce nel periodo in cui Caroline Spencer, la nipote di Bill, frequenta Ridge Forrester. Quest’ultimo è caduto da un elicottero a causa di Bill e comincia ad avere qualche problema di tremolio alle mani. Ad aiutarlo con la sua attività di stilista proprio Caroline: tra un bozzetto e l’altro scoppia l’amore. Una situazione che manda su tutte le furie Rick, marito di Caroline. Tra pregiudizi e incomprensioni Caroline e Ridge cominciano ad amarsi alla luce del sole, si sposano lontano da tutto e da tutti, e la ragazza sogna di diventare madre. Un desiderio che Forrester non può esaudire visto che si è sottoposto ad una vasectomia prima di rientrare a Los Angeles dopo una lunga assenza. Situazione che Ridge nasconde a Caroline che, provata dal comportamento ambiguo dell’uomo che ama, una sera esce e per sbaglio, sotto effetto di alcol e psicofarmaci, va a letto con Thomas. Dopo quella notte di passione, Caroline resta incinta. All’inizio Ridge finge di essere il padre biologico del bambino ma poi rivela tutto a Thomas e spinge il figlio ad avere una relazione con Caroline. Relazione che procede con numerosi alti e bassi, fino a quando Thomas non sceglie di seguire la Spencer a New York, città dove è nata e cresciuta.

Il nome Douglas è un omaggio alla defunta Stephanie

È Ridge a scegliere il nome del piccolo Douglas. Questo era infatti il cognome della defunta madre Stephanie che è praticamente la bisnonna del bambino. Snocciolando altri legami di parentela, Douglas è cugino di Kelly, la figlia di Steffy e Liam. Ed è imparentato con gli Spencer e con la famiglia Marone, dato che nonno Ridge non è figlio biologico di Eric Forrester bensì di Massimo Marone.

Hope diventa la madre adottiva di Douglas

Dopo la morte di Caroline, avvenuta off screen a Beautiful, Douglas rientra a Los Angeles con Thomas. In California stringe subito un forte legame con Hope Logan, che ha da poco perso la figlia Beth (in realtà rubata dal dottor Reese e adottata inconsapevolmente da Steffy). Douglas spera che Hope possa diventare la sua nuova mamma e questo succede davvero dopo che la figlia di Deacon e Brooke sposa Thomas. Il matrimonio dura pochi mesi ma data l’instabilità mentale di Thomas, la Logan assume il ruolo tutrice legale del piccolo.