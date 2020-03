Beautiful, Caroline è morta: che fine ha fatto l’attrice Linsey Godfrey

Caroline di Beautiful oggi: è morta l’attrice Linsey Godfrey?

La morte improvvisa di Caroline Spencer a Beautiful ha stupito tutti. La scomparsa della stilista è avvenuta off screen, ovvero fuori dallo schermo. Per questo molti hanno pensato che tale scelta autoriale sia dipesa da qualcosa accaduto nella vita reale all’attrice Linsey Godfrey. Un po’ come accaduto anni fa con la vecchia Sally Spectra, il cui personaggio è stato mandato in pensione su un’isola lontana per via della morte dell’attrice Courtney Hope. Ebbene niente di tutto ciò: Lindsey sta bene ed è viva e vegeta. La morte di Caroline è stata un’idea di Brad Bell e soci per movimentare le trame di The Bold and The Beautiful. Questo avvenimento porta infatti Thomas e il figlio Douglas a Los Angeles, pronti a scombussolare l’esistenza di Hope Logan, ancora scossa dalla perdita della figlia Beth.

Cosa fa oggi l’ex attrice di Beautiful Linsey Godfrey

“Ho appena visto in tv il funerale di Caroline. È tempo di dire addio alla nostra Caroline. Voglio solo ringraziare Brad Bell e tutta la famiglia di Beautiful per l’opportunità che mi è stata data. Adoravo davvero ogni aspetto della stravagante, esuberante e impertinente Caroline. Ho adorato tutto il tempo trascorso sul set. Non siate tristi per questa scomparsa: nella serie stanno arrivando tanti colpi di scena”, ha scritto Linsey Godfrey sui social network lo scorso anno, quando la morte di Caroline è stata trasmessa negli Stati Uniti. Ma cosa fa oggi l’attrice americana classe 1988?

Linsey Godfrey dopo Beautiful lavora in un’altra soap

Dopo aver detto addio a Beautiful, Linsey Godfrey ha trovato lavoro in un’altra soap opera americana: Days of Our Lives. La serie, nata nel 1965, è conosciuta in Italia con il nome de Il tempo della nostra vita ma la sua programmazione è stata interrotta nel nostro paese negli anni Novanta.