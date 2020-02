Beautiful anticipazioni americane: Hope mamma di Beth e Douglas

Beautiful anticipazioni puntate americane: Hope insieme a Liam e ai figli Beth e Douglas

Se nelle puntate italiane Hope sta vivendo il dramma della (finta) morte di Beth, ben diversa è la situazione della Logan nelle attuali puntate americane di Beautiful. La giovane è riuscita a ritrovare in tempo la figlia avuta da Liam: nonostante l’adozione di Steffy Forrester, Hope ha potuto riabbracciare la piccola e portarla con sé. Ma in America la figlia di Brooke è diventata nel giro di pochi mesi anche la madre di Douglas Forrester. Quest’ultimo è il figlio che Caroline Spencer ha avuto da Thomas sebbene all’inizio si pensasse che il bambino fosse frutto della scandalosa relazione con Ridge. Ebbene, dopo la morte di Caroline Thomas è rientrato a Los Angeles e Douglas ha subito instaurato un forte legame con Hope, che considera a tutti gli effetti la sua seconda mamma.

Perché Hope adotta Douglas, il figlio di Caroline e Thomas

Nelle recenti puntate americane di Beautiful Hope sposa inconsciamente Thomas. Un modo per allontanare il pensiero di Beth e rifarsi una vita lontano da Liam, padre delle figlie di Steffy. Quando però Hope scopre che Thomas sa la verità su Beth lo lascia su due piedi e in poco tempo Forrester perde, a causa del suo comportamento malsano, la custodia del figlio. Che ricade quindi su Hope, ben felice di prendersi cura di Douglas, che ha un buon legame pure con Liam, cugino della madre defunta Caroline.

Beautiful anticipazioni americane: situazione tra Hope e Liam

Ad oggi Hope e Liam sono tornati ad essere una famiglia insieme a Beth e Douglas. Steffy è ancora single e si divide tra il lavoro e la figlia Kelly. Thomas, invece, dopo aver evitato il carcere per la morte di Emma, si sta avvicinando sempre più a Zoe, la figlia del dottor Buckingham (anche Reese NON andrà in prigione per quanto fatto a Hope).