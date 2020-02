Beautiful, Hope riavrà sua figlia Beth: le anticipazioni italiane

Beautiful in Italia: quando Hope scoprirà che Phoebe è sua figlia

È solo questione di tempo ma state tranquilli: Hope Logan riavrà sua figlia Beth a Beautiful. Nonostante l’adozione di Steffy, la giovane e il marito Liam riusciranno a riprendere la loro primogenita. Dovrà passare del tempo però prima che questo accada in Italia: almeno sei-sette mesi considerato che le puntate trasmesse su Canale 5 sono molto ridotte. Una lunga agonia toccherà ai telespettatori della soap opera americana, che vedranno Hope ossessionata da Phoebe. La Logan non sa che quella bambina è in realtà la figlia e si creerà un legame così forte e naturale da sembrare una morbosa fissazione. Soprattutto Liam e Steffy ne saranno spaventati così come Ridge e Brooke, che faranno il possibile per aiutare Hope a superare questo momento.

Steffy rinuncerà all’adozione di Phoebe/Beth per il bene della famiglia

Quando la verità verrà a galla – grazie a Douglas, figlio di Thomas e Caroline, che origlierà una conversazione del padre – Steffy Forrester farà un passo indietro. Non senza dolore: la ragazza sarà dispiaciuta per quello che è successo a sua insaputa e soffrirà per l’allontanamento di Phoebe/Beth. Che, com’è giusto che sia, tornerà dai genitori legittimi, ovvero Liam e Hope. Che dovranno fare di nuovo i conti con terze persone nella loro relazione: in particolare Thomas Forrester cercherà di mettere i bastoni tra le ruote ai due. Lo stilista tornerà a Los Angeles con l’intento di conquistare Hope e questo creerà parecchio scompiglio alla Forrester Creations.

Hope Logan riabbraccerà la figlia Beth nelle puntate italiane di Beautiful

Una volta che la verità verrà a galla a Beautiful tutte le colpe di quanto accaduto ricadranno su Flo, rimasta a Los Angeles al contrario del dottor Reese Buckhingham. L’uomo non andrà in prigione ma neppure la sua amica finirà dietro le sbarre. Flo scoprirà di far parte della famiglia Logan e intreccerà una relazione con Wyatt, ex fiamma del liceo.